كانت هتعمل دورى.. والدة شيماء جمال: فنانة شهيرة عرضت علىّ تقديم قصة ابنتي فى عمل فني.. خاص

كشفت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عن تفاصيل عرض الفنانة الشهيرة فيفي عبده لها لتقديم عمل فني عن قصة حياة ابنتها شيماء جمال.

وقالت والدة شيماء جمال: تواصلت معي الفنانة القديرة فيفي عبده منذ عامين من أجل تقديم قصة حياة ابنتى شيماء، والحادث الذى تعرضت له، ولكن هذا المشروع توقف تماما.

وأوضحت والدة شيماء جمال : فيفي عبده كانت هتقدم شخصيتى وكان هناك فنانة أخرى مرشحة لتجسيد شخصية ابنتى، ولكن المشروع لم يكتمل.

من ناحية أخرى، أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشكولاتة"، الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

وأوضحت ماجدة، أن الحلقات التي عرضت حتى الآن قدمت معالجة درامية منصفة لصالح ابنتها، مشيرة إلى أن الفنانة زينة، بطلة العمل، كانت قد اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تخشى رد فعلها تجاه الشخصية التي تجسدها، نظرًا لاستلهامها بشكل واضح من شخصية شيماء.

وأضافت أن زينة نجحت في تقديم الدور بحرفية وصدق، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت تصر على نفي أي ارتباط مباشر بين الشخصية والأحداث الحقيقية، رغم ما أعلنته بطلة العمل نفسها.

وأكدت ماجدة أن متابعتها للمسلسل تأتي من منطلق الحرص على صورة ابنتها وذكراها، مشددة على أنها لن تتهاون في حال وجدت أي إساءة أو تشويه، قائلة: إذا ظهر في الحلقات ما يسيء لشيماء أو يشوه صورتها، فسأرفع دعوى قضائية فورًا ضد العمل.