قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
الأمطار تضرب قطاع غزة.. والفلسطينيون بلا مأوى ويواجهون مصيرا مجهولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كانت هتعمل دورى.. والدة شيماء جمال: فنانة شهيرة عرضت علىّ تقديم قصة ابنتي فى عمل فني.. خاص

شيماء جمال
شيماء جمال
أحمد إبراهيم

كشفت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عن تفاصيل عرض الفنانة الشهيرة فيفي عبده لها لتقديم عمل فني عن قصة حياة ابنتها شيماء جمال.

وقالت والدة شيماء جمال: تواصلت معي الفنانة القديرة فيفي عبده منذ عامين من أجل تقديم قصة حياة ابنتى شيماء، والحادث الذى تعرضت له، ولكن هذا المشروع توقف تماما.

وأوضحت والدة شيماء جمال : فيفي عبده كانت هتقدم شخصيتى وكان هناك فنانة أخرى مرشحة لتجسيد شخصية ابنتى، ولكن المشروع لم يكتمل.

من ناحية أخرى، أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشكولاتة"، الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

وأوضحت ماجدة،  أن الحلقات التي عرضت حتى الآن قدمت معالجة درامية منصفة لصالح ابنتها، مشيرة إلى أن الفنانة زينة، بطلة العمل، كانت قد اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تخشى رد فعلها تجاه الشخصية التي تجسدها، نظرًا لاستلهامها بشكل واضح من شخصية شيماء.

وأضافت أن زينة نجحت في تقديم الدور بحرفية وصدق، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت تصر على نفي أي ارتباط مباشر بين الشخصية والأحداث الحقيقية، رغم ما أعلنته بطلة العمل نفسها.

وأكدت ماجدة أن متابعتها للمسلسل تأتي من منطلق الحرص على صورة ابنتها وذكراها، مشددة على أنها لن تتهاون في حال وجدت أي إساءة أو تشويه، قائلة: إذا ظهر في الحلقات ما يسيء لشيماء أو يشوه صورتها، فسأرفع دعوى قضائية فورًا ضد العمل.

شيماء جمال فيفي عبده زينة مسلسل ورد وشكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

ائتلاف نزاهة: رصدنا واقعة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروتا دعائية

حضور نسائي مشرف بالجان نواب الشرقية

حضور نسائي مشرف بلجان انتخابات نواب الشرقية .. صور

توافد المواطنين بكثرة علي لجان انتخابات 2025 في محافظة الشرقية

الشرقية .. توافد المواطنين علي لجان انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد