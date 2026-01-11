قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

توثيق زواج المصري بأجنبية
توثيق زواج المصري بأجنبية
إسلام دياب

يتساءل المواطنون عن كيفية توثيق زواج المصريين من الأجانب، والذي يتطلب إجراءات قانونية، إذا يخضع لشروط صارمة داخل مكاتب وزارة العدل؛ لضمان سلامة العقود، وصحتها.

ويحتاج الطرفان إلى تجهيز مجموعة من المستندات، واستيفاء عدة خطوات إلزامية قبل اعتماد العقد رسميًا، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات الكاملة لتوثيق زواج المصري من أجنبية، أو المصرية من أجنبي.

1- حضور الزوجين بشخصيهما

يتم توثيق العقد داخل مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب، في الطابق الرابع بالمبنى الجديد لوزارة العدل في ميدان لاظوغلي، وهو المكتب المختص حصريًا بعقود زواج المصريين بالأجانب.

2- شرط السن والفارق العمري

يشترط ألا يقل سن كل من الزوج والزوجة عن 21 عامًا، وأن يكون فارق السن بينهما مناسبًا، بحيث لا يتجاوز- وفق المتعارف عليه- 25 سنة.

3- وجود شاهدي عدل

لا يتم العقد إلا بحضور شاهدين بالغين تُقبل شهادتهما قانونًا.

4- توفير مترجم معتمد

في حال عدم إلمام الطرف الأجنبي باللغة العربية؛ يجب حضور مترجم معتمد من مكتب الشهر العقاري؛ لتوثيق كل ما يقال عند تحرير العقد.

5- شراء طابع الأسرة

يلزم شراء طابع أسرة بقيمة 50 جنيهًا من مجمع التحرير، وإرفاقه بالعقد.

6- إقامة الأجنبي يجب ألا تكون سياحية

يشترط أن تكون إقامة الطرف الأجنبي إقامة مؤقتة أو قانونية صالحة، وليست تأشيرة سياحة، ويتم التأكد من ذلك عبر ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات في مجمع التحرير.

7- شهادات السفارة المختصة

يلزم تقديم شهادة رسمية من سفارة الطرف الأجنبي، تتضمن:

• الحالة الاجتماعية

• السن

• الديانة

• شهادة عدم ممانعة على الزواج

8- الفحص الطبي للطرفين

يتم تقديم شهادة فحص طبي معتمدة من مكتب صحة، تثبت سلامة كل من الزوج والزوجة طبيًا قبل إتمام العقد.

9- ختم العقد من الشهر العقاري

بعد إتمام العقد؛ يحصل الزوجان على نسختين مختومتين من الشهر العقاري المختص.

10- إخطار سفارة الطرف الأجنبي

تُسلَّم إحدى نُسخ العقد، إلى سفارة الطرف الأجنبي؛ لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة بالدولة التابع لها.

توثيق زواج المصريين زواج المصريين الزواج بأجنبي الزواج بأجنبية زواج

