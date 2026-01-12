قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

محمد يحيي

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه؛ استقرارا في أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12-1-2026 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ أخر تحديث سجله سعر أقل الدولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع .

سعر الدولار

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وجاء تسعير الدولار لأدني قيمة في أبرز البنوك الخاصة وهما بنكي "أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول".

استقرار سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية.

ثبات الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه؛ ثباتًا على مستوى أكثر من 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا دون أي تغيير.

الدولار يتراجع

تحركات الدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مساء أمس على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار أكثر من 40 قرشًا من قيمته على أساس أسبوعي، وفقا لمعدل إغلاق التعاملات داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تحركات الدولار

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضي بمقدار 0.15% في قيمته.

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول داخل البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنكي "أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البركة"  .

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل معظم البنوك المصرية نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه في بنوك "سايب، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، HSBC، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، مصر".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي أبو ظبي التجاري والتنمية الصناعية.

الين يقفز والدولار يصعد

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

البنك المركزي

ارتفاع الاحتياطي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي مقدار 1.24 مليار دولار علي أساس شهري مقارنة بما كان عليه بنهاية نوفمبر السابق له.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تحقيق الاحتياطي النقدي بنهاية العام الماضي 51.452 ملياردولار بمعدل زيادة شهرية بنسبة 10.9%.

وارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار. 

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

