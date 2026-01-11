سعر الدولار اليوم الأحد 11-1-2026 مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم 11يناير 2026، مقابل الجنيه شهد ارتفاعا محدودا في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 11-1-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك العاملة في مصر كما يلي:

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار ي البنك الاهلي المتحد 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم ميد بنك 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الأول 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك فيصل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.