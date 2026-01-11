قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

10 طرق إلكترونية لسداد فواتير المياه والإبلاغ عن قراءات العدادات

جانب من الخدمات
جانب من الخدمات
آية الجارحي

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جهودها للتيسير على المواطنين وتطوير منظومة الخدمات، من خلال إتاحة عدد من وسائل السداد الإلكترونية وقنوات الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة.

 سداد فواتير المياه إلكترونيًا

أصبحت فواتير المياه متاحة للسداد بعدة وسائل إلكترونية، تيسيرًا على المواطنين، وتشمل:
1. تطبيق فوري
– من خلال التطبيق
– أو عبر ماكينات فوري المنتشرة
2. الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
3. تطبيق انستاباي
4. تطبيق سهل (متاح بالقاهرة والإسكندرية)
*شحن العدادات مسبقة الدفع اتاحة خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال شبكة المدفوعات الإلكترونية لشركة (فوري -خالص)، مع إمكانية شحن العدادات من خلال تطبيق My Fawry خاصية NFC  لجميع الشركات التابعة

الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

أتاحت الشركة القابضة خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال عدة قنوات، لضمان دقة الفواتير، وتشمل:

1. تطبيق “قراءتي”
– متاح مجانًا على أنظمة Android
– ومتوافر على أنظمة iOS

2. الموقع الإلكتروني للشركة القابضة
https://www.hcww.com.eg/

3. الاتصال بالخط الساخن 125
4. سيارات خدمة العملاء المتنقلة
5. مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة
6. إبلاغ المحصل بالقراءة
– لتسجيلها مباشرة على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة

وتؤكد الشركة القابضة أن تنوع قنوات السداد والإبلاغ يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وتحسين دقة الفواتير، وتعزيز كفاءة منظومة خدمة العملاء، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة ومرونة في مختلف المحافظات.

