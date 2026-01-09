قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حصاد المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

واصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025 تعزيز دور المشاركة المجتمعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات.

وشهد العام تنفيذ أنشطة موسعة في مجال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل نحو 70 ألف وصلة شملت 54 ألف وصلة مياه شرب و16 ألف وصلة صرف صحي جديدة، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما عززت الشركة شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، من خلال التعاون مع 1836 جمعية أهلية لتنفيذ أكثر من 7000 نشاط مجتمعي متنوع، استهدف دعم الوعي المجتمعي، وتحسين الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

وفي إطار برنامج القرض الدوار، تم توصيل خدمات مياه الشرب لأكثر من 18 ألف أسرة بواقع 18,059 وصلة منزلية تم تنفيذها حتى الآن، مع توزيع هذه الوصلات على عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث جاءت محافظات سوهاج، وأسيوط، والفيوم في مقدمة المحافظات المستفيدة.

ويعكس هذا الحصاد السنوي حجم الجهود المبذولة في مجال المشاركة المجتمعية، ودورها الفاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكامل الأدوار بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل مواطن.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دور المشاركة المجتمعية تحسين مستوى الخدمات برنامج القرض الدوار توصيل خدمات مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

درة

درة تشارك جمهورها بصور من كواليس مسلسل علي كلاي | شاهد

أحمد عبد الحميد

مش هقدر أكلم حد.. أحمد عبد الحميد يعلن وفاة ابنته بعد والده بأيام

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد