حصاد المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025

واصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025 تعزيز دور المشاركة المجتمعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات.

وشهد العام تنفيذ أنشطة موسعة في مجال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل نحو 70 ألف وصلة شملت 54 ألف وصلة مياه شرب و16 ألف وصلة صرف صحي جديدة، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما عززت الشركة شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، من خلال التعاون مع 1836 جمعية أهلية لتنفيذ أكثر من 7000 نشاط مجتمعي متنوع، استهدف دعم الوعي المجتمعي، وتحسين الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

وفي إطار برنامج القرض الدوار، تم توصيل خدمات مياه الشرب لأكثر من 18 ألف أسرة بواقع 18,059 وصلة منزلية تم تنفيذها حتى الآن، مع توزيع هذه الوصلات على عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث جاءت محافظات سوهاج، وأسيوط، والفيوم في مقدمة المحافظات المستفيدة.

ويعكس هذا الحصاد السنوي حجم الجهود المبذولة في مجال المشاركة المجتمعية، ودورها الفاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكامل الأدوار بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل مواطن.