القابضة للمياه يناقش التحديات المستجدة التي تواجه المنظومة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا دوريًا لرؤساء قطاعات المعامل والجودة بالشركات التابعة.

وذلك من خلال الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات، ومناقشة الملفات المرتبطة بجودة المياه، وكفاءة المعامل، ومتطلبات السلامة البيئية، والتحديات المستجدة التي تواجه منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.



واستهدف الاجتماع تقييم الموقف الحالي لقطاعات المعامل والجودة بالشركات التابعة، واستعراض أبرز التحديات الفنية والتشغيلية، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع المستجدات، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه المنتجة، والالتزام بالمعايير القياسية والاشتراطات البيئية المعتمدة.



كما تضمن الاجتماع عرض عدد من التجارب الناجحة والممارسات المتميزة التي حققتها قطاعات المعامل بالشركات الرائدة، بهدف تعميم الاستفادة منها، ودعم باقي الشركات، ورفع مستوى الوعي الفني والتطبيقي لدى العاملين، بما يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز تبادل الخبرات داخل المنظومة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاجتماعات الدورية لقطاعات المعامل والجودة تمثل أحد الأدوات الأساسية لمتابعة الأداء، وتعزيز توحيد منهجيات العمل، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة، ورفع كفاءة العنصر البشري لمواكبة أي مستجدات فنية أو تنظيمية.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن تطوير منظومة المعامل والجودة يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وسلامة المياه، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين الشركات التابعة يسهم في تقليص الفجوات، وتحقيق مستويات أداء أكثر اتساقًا على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، إلى أن الإدارة العامة للجودة تحرص على تنظيم هذه الاجتماعات بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء، ومناقشة التحديات الفنية والبيئية، ودعم الشركات التابعة في تطبيق أفضل الممارسات، بما يضمن استدامة جودة الخدمات، والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الشركة القابضة لتعزيز منظومة الجودة والمعامل، ودعم التكامل بين الشركات التابعة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة، ويعزز ثقة المواطنين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.