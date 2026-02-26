قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد رمضان يُعد نجم مصر الأبرز في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الواقع الفني والأرقام يفرضان اسمه بقوة على الساحة، لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وقدرة على قراءة السوق الفني بشكل دقيق.

وجاءت تصريحات بشرى خلال لقائها في برنامج «أسرار» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة قناة النهار، وذلك ردًا على سؤال تفضيلي بين محمد رمضان وكل من أمير كرارة وأحمد العوضي.

النجاح لا يُقاس بالآراء بل بالأرقام

وأوضحت بشرى أن محمد رمضان يتفوق في أي مفاضلة جماهيرية، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس فقط بالآراء والانطباعات، بل بحجم الانتشار وما تحققه الأعمال من أرقام ومشاهدات، معتبرة أن هذه المعايير تصب في صالحه بشكل واضح.

وأضافت أنها رغم انتقادها له سابقًا من خلال إحدى الأغاني، فإن ذلك لا يُعد هجومًا على مسيرته المهنية أو إنكارًا لنجاحه، مشددة على أن الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنه نجح في تعزيز مسيرته التمثيلية من خلال الغناء والراب، ما ساهم في توسيع قاعدته الجماهيرية.

وتطرقت بشرى إلى مصالحتها مع محمد رمضان، موضحة أن ظهورهما معًا بـ«وردة» كان «شو» مميزًا، وأن الصلح بينهما سبق هذا التعاون، مؤكدة أن علاقتهما حاليًا جيدة.

ووصفته بأنه «ذكي ومن أذكى الفنانين الذين يفهمون السوق ويعرفون ماذا يريد الجمهور»، لافتة إلى أن الاختلاف في بعض وجهات النظر لا ينفي حقيقة نجاحه أو قدرته على إدارة مسيرته الفنية باحترافية.

بشرى: روجينا استحقت البطولة.. ودينا الشربيني وأمينة خليل الأوفر حظًا

وفي سياق آخر، تحدثت بشرى عن ملف البطولة النسائية، مشيدة بتجربة روجينا، ومؤكدة أنها استحقت البطولة المطلقة بفضل خبرتها الطويلة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للفكر الإنتاجي السائد في السوق حاليًا، فإن دينا الشربيني تُعد الأوفر حظًا، إلى جانب أمينة خليل، مؤكدة أنهما تستحقان أيضًا البطولة المنفردة لما حققتاه من حضور جماهيري ونجاحات متتالية.

بشري محمد رمضان امنية خليل

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

