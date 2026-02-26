بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام

أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد رمضان يُعد نجم مصر الأبرز في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الواقع الفني والأرقام يفرضان اسمه بقوة على الساحة، لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وقدرة على قراءة السوق الفني بشكل دقيق.

وجاءت تصريحات بشرى خلال لقائها في برنامج «أسرار» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة قناة النهار، وذلك ردًا على سؤال تفضيلي بين محمد رمضان وكل من أمير كرارة وأحمد العوضي.

النجاح لا يُقاس بالآراء بل بالأرقام

وأوضحت بشرى أن محمد رمضان يتفوق في أي مفاضلة جماهيرية، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس فقط بالآراء والانطباعات، بل بحجم الانتشار وما تحققه الأعمال من أرقام ومشاهدات، معتبرة أن هذه المعايير تصب في صالحه بشكل واضح.

وأضافت أنها رغم انتقادها له سابقًا من خلال إحدى الأغاني، فإن ذلك لا يُعد هجومًا على مسيرته المهنية أو إنكارًا لنجاحه، مشددة على أن الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنه نجح في تعزيز مسيرته التمثيلية من خلال الغناء والراب، ما ساهم في توسيع قاعدته الجماهيرية.

وتطرقت بشرى إلى مصالحتها مع محمد رمضان، موضحة أن ظهورهما معًا بـ«وردة» كان «شو» مميزًا، وأن الصلح بينهما سبق هذا التعاون، مؤكدة أن علاقتهما حاليًا جيدة.

ووصفته بأنه «ذكي ومن أذكى الفنانين الذين يفهمون السوق ويعرفون ماذا يريد الجمهور»، لافتة إلى أن الاختلاف في بعض وجهات النظر لا ينفي حقيقة نجاحه أو قدرته على إدارة مسيرته الفنية باحترافية.

بشرى: روجينا استحقت البطولة.. ودينا الشربيني وأمينة خليل الأوفر حظًا

وفي سياق آخر، تحدثت بشرى عن ملف البطولة النسائية، مشيدة بتجربة روجينا، ومؤكدة أنها استحقت البطولة المطلقة بفضل خبرتها الطويلة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للفكر الإنتاجي السائد في السوق حاليًا، فإن دينا الشربيني تُعد الأوفر حظًا، إلى جانب أمينة خليل، مؤكدة أنهما تستحقان أيضًا البطولة المنفردة لما حققتاه من حضور جماهيري ونجاحات متتالية.