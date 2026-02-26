بينهم رئيس مجلس قروي.. قوات الاحتلال تعتقل ما لايقل عن 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما لايقل عن 16 فلسطينيا من بينهم رئيس مجلس قروي المغير ، و سيدة مدن ومحافظات الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس - بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي المغير، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، وشاب من أم الشرايط، في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت ستة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، بعد اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدد من أحيائها، بينها حي كفر سابا، وحي شريم، ومنطقة السوق، والبحري القديم.

و أضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس،وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بينهم سيدة من طولكرم، كما اعتقلت شابا من قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

و في سياق آخر .. اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.