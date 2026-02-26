قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
أخبار العالم

بينهم رئيس مجلس قروي.. قوات الاحتلال تعتقل ما لايقل عن 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما لايقل عن 16 فلسطينيا من بينهم رئيس مجلس قروي المغير ، و سيدة مدن ومحافظات الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس - بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي المغير، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، وشاب من أم الشرايط، في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت ستة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، بعد اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدد من أحيائها، بينها حي كفر سابا، وحي شريم، ومنطقة السوق، والبحري القديم.

و أضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس،وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بينهم سيدة من طولكرم، كما اعتقلت شابا من قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

و في سياق آخر .. اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس مجلس قروي المغير محافظات الضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينيةوفا أم الشرايط في محافظة رام الله والبيرة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح حكم إخراجها في هيئة شنطة رمضان

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة.. مواعيد صلوات اليوم الثامن من رمضان

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

