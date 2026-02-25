مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 9، يقوم حسن (أحمد مجدي) بزيارة موناليزا (مي عمر) مع والدته (سوسن بدر) ويحاولان إقناعها بندمه وأنه عاد إلى رشده بعد وفاة علياء، بينما يخطط حسن ووالدته للاستيلاء على أرض موناليزا، التي ترفض زيارتهما وتطلب منهما عدم تكرارها مرة أخرى.

وشهدت الحلقة أيضا، فوز موناليزا بقضية الأرض، بينما يقوم حسن بسرقة 300 ألف جنيه من حساب زوجته رحاب (جوري بكر)

وتختتم أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الست موناليزا، بصرخة موناليزا داخل السجن، إذ أنها على وشك الولادة.

أغنية مسلسل الست موناليزا

وكان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني.

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.