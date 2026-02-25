قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي يلتقي بوزير خارجية الإمارات في واشنطن
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

مسلسل الست موناليزا
مسلسل الست موناليزا

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 9، يقوم حسن (أحمد مجدي) بزيارة موناليزا (مي عمر) مع والدته (سوسن بدر) ويحاولان إقناعها بندمه وأنه عاد إلى رشده بعد وفاة علياء، بينما يخطط حسن ووالدته للاستيلاء على أرض موناليزا، التي ترفض زيارتهما وتطلب منهما عدم تكرارها مرة أخرى. 

وشهدت الحلقة أيضا، فوز موناليزا بقضية الأرض، بينما يقوم حسن بسرقة 300 ألف جنيه من حساب زوجته رحاب (جوري بكر)

وتختتم أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الست موناليزا، بصرخة موناليزا داخل السجن، إذ أنها على وشك الولادة. 

أغنية مسلسل الست موناليزا

وكان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني. 

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل. 

 

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد. 

الست موناليزا مسلسل الست موناليزا مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد