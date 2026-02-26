إصابة 27 إسرائيليغ بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلتين بمنطقة النقب

أفادت القناة 13 العبرية بإصابة 27 إسرائيليًا بينهم 17 جنديًا بجروح متفاوتة صباح اليوم إثر انقلاب حافلتين في حادثين منفصلين بمنطقة النقب.

وفي سياق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين في جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي قُتل بالخطأ على يد قوات إسرائيلية في منطقة الخط الأصفر.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير نادر عن بيانات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر أن صفوف الجيش تضم 50 ألفًا و632 جنديًا يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الإسرائيلية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وفق البيانات، تظهر النسبة الأعلى لمزدوجي الجنسية أن 12 ألفًا و135 جنديًا يحملون الجنسية الأمريكية، تليهم الجنسيات الفرنسية بما يزيد على 6 آلاف و100 جندي، والروسية بما يفوق 5 آلاف جندي. وتشمل القائمة جنسيات من أوروبا الغربية والشرقية، وكندا، وأمريكا اللاتينية، كما تشمل بعض الجنسيات العربية مثل اليمنية والتونسية واللبنانية والسورية والجزائرية، وإن بأعداد محدودة.

ويشير التقرير إلى وجود 4 آلاف و440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين بالإضافة إلى الإسرائيلية، و162 جنديًا يحملون ثلاث جنسيات أو أكثر، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في خلفيات الجنود داخل الجيش الإسرائيلي.



ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استعان الجيش الإسرائيلي بعشرات الآلاف من الجنود مزدوجي ومتعددي الجنسية في العمليات العسكرية، ما أثار مخاوف قانونية دولية استنادًا إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.