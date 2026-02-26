ساشيمي على مائدة "الملك المصري".. ماذا أكل محمد صلاح مع كيركز في شوارع لندن؟

في ظهور لافت خارج المستطيل الأخضر، رصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهو يتجول ليلا في شوارع لندن برفقة زميله المجري ميلوس كيركز، في نزهة هادئة خطفت أنظار المتابعين ليس بسبب التمويه الذي اعتمده صلاح بارتداء قناع وقبعة، بل بسبب وجبة بيضاء أثارت فضول الجماهير.

فما الطبق الذي تناوله الثنائي خلال شهر رمضان؟

الصور أظهرت الثنائي وهما يتناولان طبقا يابانيا شهيرا يُعرف باسم "ساشيمي"، وهو عبارة عن شرائح سمك طازج غالبًا من السمك الأبيض تقدم دون أرز، مع لمسة حمضيات خفيفة تعزز النكهة الطبيعية.

الطبق بدا مُقدما بأسلوب أنيق داخل وعاء خزفي أزرق، مع عيدان طعام تقليدية، في مشهد عكس بساطة الاختيار ودقته الغذائية، خاصة في فترة الصيام التي تتطلب نظاما متوازنا وخفيفًا.

مزاح رمضاني على "إنستجرام"

اللقطة لم تتوقف عند حدود الصور المتداولة في الشارع، إذ سبق لصلاح أن نشر عبر خاصية "ستوري" على منصة Instagram صورة لزميله كيركز داخل مقر الفريق، بدا فيها الأخير منهمكًا في تناول الطعام.

كيركز أعاد نشر الصورة بروح مرحة، وعلق قائلا: "يبدو وكأنه أول يوم من رمضان بالنسبة لي"، في إشارة طريفة إلى أجواء الصيام التي يعيشها صلاح وعدد من لاعبي الفريق المسلمين.

أجواء إيمانية داخل "الريدز"

ويضم ليفربول أكثر من لاعب مسلم، من بينهم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إضافة إلى المهاجم هوغو إيكيتيكي، الذي أكد مؤخرا التزامه بصيام رمضان، معتبرا الشهر فرصة لتعزيز الروحانية والانضباط الشخصي.

هذا التنوع داخل غرفة الملابس يمنح الفريق أجواء خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تتداخل التحضيرات الرياضية مع الالتزامات الدينية في مشهد يعكس احترام الخصوصيات الثقافية داخل النادي.

مواجهة مرتقبة في "آنفيلد"

بعيدا عن أجواء المطاعم، يستعد صلاح وكيركز ورفاقهما لمواجهة وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تأتي في توقيت حساس للفريق، الذي يسعى لاستعادة توازنه في جدول الترتيب وإنعاش آماله الأوروبية.

صيام تهديفي يقلق الجماهير

وعلى الصعيد الفني، يعيش صلاح فترة صيام تهديفي غير معتادة هذا الموسم، بعدما أخفق في التسجيل خلال آخر 9 مباريات خاضها في "البريميرليج".

ليفربول يحتل حاليا المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يصارع وست هام في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة ومع احتدام المنافسة على المقاعد الأوروبية، تبدو الحاجة ملحّة لعودة "الملك المصري" إلى هز الشباك في أقرب وقت.

وبين ساشيمي هادئ في ليلة لندنية، وضغوط سباق النقاط في الدوري، يواصل صلاح موازنة تفاصيل حياته داخل الملعب وخارجه بانتظار وجبة أهداف تعيد الابتسامة لجماهير "الريدز".