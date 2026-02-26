قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ساشيمي على مائدة "الملك المصري".. ماذا أكل محمد صلاح مع كيركز في شوارع لندن؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

في ظهور لافت خارج المستطيل الأخضر، رصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهو يتجول ليلا في شوارع لندن برفقة زميله المجري ميلوس كيركز، في نزهة هادئة خطفت أنظار المتابعين ليس بسبب التمويه الذي اعتمده صلاح بارتداء قناع وقبعة، بل بسبب وجبة بيضاء أثارت فضول الجماهير.

فما الطبق الذي تناوله الثنائي خلال شهر رمضان؟

الصور أظهرت الثنائي وهما يتناولان طبقا يابانيا شهيرا يُعرف باسم "ساشيمي"، وهو عبارة عن شرائح سمك طازج غالبًا من السمك الأبيض تقدم دون أرز، مع لمسة حمضيات خفيفة تعزز النكهة الطبيعية.

الطبق بدا مُقدما بأسلوب أنيق داخل وعاء خزفي أزرق، مع عيدان طعام تقليدية، في مشهد عكس بساطة الاختيار ودقته الغذائية، خاصة في فترة الصيام التي تتطلب نظاما متوازنا وخفيفًا.

مزاح رمضاني على "إنستجرام"

اللقطة لم تتوقف عند حدود الصور المتداولة في الشارع، إذ سبق لصلاح أن نشر عبر خاصية "ستوري" على منصة Instagram صورة لزميله كيركز داخل مقر الفريق، بدا فيها الأخير منهمكًا في تناول الطعام.

كيركز أعاد نشر الصورة بروح مرحة، وعلق قائلا: "يبدو وكأنه أول يوم من رمضان بالنسبة لي"، في إشارة طريفة إلى أجواء الصيام التي يعيشها صلاح وعدد من لاعبي الفريق المسلمين.

أجواء إيمانية داخل "الريدز"

ويضم ليفربول أكثر من لاعب مسلم، من بينهم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إضافة إلى المهاجم هوغو إيكيتيكي، الذي أكد مؤخرا التزامه بصيام رمضان، معتبرا الشهر فرصة لتعزيز الروحانية والانضباط الشخصي.

هذا التنوع داخل غرفة الملابس يمنح الفريق أجواء خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تتداخل التحضيرات الرياضية مع الالتزامات الدينية في مشهد يعكس احترام الخصوصيات الثقافية داخل النادي.

مواجهة مرتقبة في "آنفيلد"

بعيدا عن أجواء المطاعم، يستعد صلاح وكيركز ورفاقهما لمواجهة وست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تأتي في توقيت حساس للفريق، الذي يسعى لاستعادة توازنه في جدول الترتيب وإنعاش آماله الأوروبية.

صيام تهديفي يقلق الجماهير

وعلى الصعيد الفني، يعيش صلاح فترة صيام تهديفي غير معتادة هذا الموسم، بعدما أخفق في التسجيل خلال آخر 9 مباريات خاضها في "البريميرليج".

ليفربول يحتل حاليا المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يصارع وست هام في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة ومع احتدام المنافسة على المقاعد الأوروبية، تبدو الحاجة ملحّة لعودة "الملك المصري" إلى هز الشباك في أقرب وقت.

وبين ساشيمي هادئ في ليلة لندنية، وضغوط سباق النقاط في الدوري، يواصل صلاح موازنة تفاصيل حياته داخل الملعب وخارجه بانتظار وجبة أهداف تعيد الابتسامة لجماهير "الريدز".

محمد صلاح ميلوس كيركز الريدز آنفيلد ليفربول ساشيمي الملك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح حكم إخراجها في هيئة شنطة رمضان

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة.. مواعيد صلوات اليوم الثامن من رمضان

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد