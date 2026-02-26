حقيقة دخول قوات تركية إلى الأراضي الإيرانية حال حدوث هجوم أمريكي

أعلنت وزارة الدفاع التركية شراء منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس-400" بسبب الحاجة الأمنية لعمليات الجيش التركي وهي جاهزة للاستخدام ، مشيرة إلى أنه ليس هناك خططا لديها لاستخدام منظومات "إس-400" في الصومال.

وقالت الوزارة في بيان لها : لكننا نواصل بكل حزم أنشطتنا الرامية إلى دعم تنظيم القوات المسلحة الصومالية وجهودها في مكافحة الإرهاب وحماية أمن الموارد الاقتصادية الصومالية ومصالح بلادنا الوطنية.



وأضافت وزارة الدفاع التركية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول القوات التركية إلى الأراضي الإيرانية حال حدوث هجوم أمريكي ضد إيران. بل وتواصل الدولة التركية جهودها لحل جميع النزاعات في منطقتنا بالوسائل السلمية وإرساء استقرار دائم.



وتابعت الوزارة التركية: نتخذ كافة الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لمواجهة أي مخاطر محتملة.



وأتمت الدفاع التركية بيانها قائلة : وبخصوص انسحاب الولايات المتحدة من سوريا ، فإن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد "داعش" وتزايد نفوذ الحكومة السورية في البلاد قد أثرا على إعادة نظر الولايات المتحدة في وجودها العسكري على الأراضي السورية.