أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تعتزم نشر طائرات مقاتلة في إستونيا ورومانيا في إطار مهام الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي.



وذكرت الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن تركيا ستنفذ مناوبة لمدة أربعة أشهر في إستونيا بين أغسطس ونوفمبر 2026، تليها مهمة أخرى في رومانيا من ديسمبر 2026 حتى مارس 2027، في سياق دعم عمليات الحلف لحماية المجال الجوي للدول الأعضاء في وقت السلم.



وأشارت الوزارة إلى أن تركيا سبق أن شاركت في مهام مماثلة في بولندا عام 2021، ورومانيا بين 2023 و2024، في حين يأتي الانتشار الجديد وسط تعزيز الدفاعات الجوية للحلف عقب ما يصفه بـ"انتهاكات روسية متكررة" للمجال الجوي للحلفاء.



وتستعد أنقرة كذلك لاستضافة قمة "الناتو" المقبلة في يوليو، وكانت مصادر نقلت لوكالة "بلومبرغ" أن الحلف طلب من تركيا تسريع مشاركتها عبر إرسال مقاتلات من طراز F-16 إلى بحر البلطيق خلال عام 2026، قبل الموعد المحدد سابقًا، لتعزيز المراقبة الجوية في المنطقة.