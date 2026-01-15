تركيا: نعارض الحل العسكري في إيران ولن نتهاون في استخدام العنف ضد طهران

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن آماله في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات ، مؤكدا معارضته لأي حلول عسكرية.

وقال فيدان في تصريحات : سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار ، ولن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران.

وأضاف: إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة وما يحدث هو بسبب الضغط الأمريكي وهدف نتنياهو النهائي هو إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية التركي : وجود قسد في غرب نهر الفرات ومنها دير حافر وغيرها من المناطق أمر غير قانوني.

وأضاف: على قسد تنفيذ قرارات اتفاق 10 مارس في سوريا في أسرع وقت