تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية

كشفت تركيا عن نظام دفاع صاروخي بحري جديد، طورته شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الحكومية (MKE)، في خطوة تعدها أنقرة إنجازا استراتيجيا يعزز قدراتها الدفاعية البحرية وينهي اعتمادها على الموردين الأجانب في هذا المجال.



ويعتبر النظام الجديد، الذي يحمل اسم "بالكين"، يعتمد على ذخيرة تشويش عيار 130 ملم، تُطلق لتشكيل سحابة عالية الانعكاسية الرادارية تعمل على تضليل الصواريخ المعادية المزودة برؤوس توجيه تعتمد على الرادار.

وأوضحت الشركة ، أن البنية الكهرومغناطيسية للذخيرة تمنحها قدرة على العمل ضمن نطاق ترددي واسع، ما يتيح لها مواجهة الصواريخ الحديثة المضادة للسفن.

🔵🇹🇷MKE’s BALKIN ready for serial production



🔸The BALKIN 130 mm Chaff Countermeasure Munition, developed by MKE, has successfully completed its test firings and is now ready for serial production.

📎 @MKEgovtr

🔗https://t.co/KBD91vYeBD pic.twitter.com/yuNR64W01p — Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) December 31, 2025



وبحسب صحيفة تركيا توداي، فإن "بالكين" صُمم خصيصا لحماية المنصات البحرية، وقد جرى استعراضه للمرة الأولى خلال معرض الدفاع IDEF 2025، قبل أن يجتاز سلسلة من الاختبارات التشغيلية التي مهدت لبدء الإنتاج المتسلسل.

وترى شركة MKE أن النظام الجديد يمتلك فرصا كبيرة للتصدير إلى الدول الحليفة والصديقة، لما يوفره من مزيج بين القيمة التجارية والأهمية الاستراتيجية، في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز صناعاتها الدفاعية البحرية والبرية والجوية.