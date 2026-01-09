تركيا تسعى للانضمام إلى التحالف الدفاعي بين السعودية وباكستان

كشفت وكالة بلومبرج، أن تركيا تسعى للانضمام إلى التحالف الدفاعي الثنائي الذي يضم السعودية وباكستان، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لاتفاقية أمنية جديدة قد تغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط وخارجه.

تحالف دفاعي بين السعودية وباكستان

وأوضحت بلومبرج نقلا عن مسئولين مطلعين على الأمر، أن المحادثات مع تركيا وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن التوصل إلى اتفاق "مرجح جداً"، وفق الأشخاص المطلعين على الأمر.

وشهد شهر سبتمبر من العام الماضي 2025 توقيع السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ونص الاتفاق بين الرياض وإسلام أباد، على أن “أي اعتداء” على إحدى الدول يُعد هجوماً على الجميع. ويشبه ذلك المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، الذي تُعد تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية فيه بعد الولايات المتحدة.

في حال نجحت تركيا في دخول التحالف الدفاعي بين السعودية وباكستان، فسيؤكد ذلك حقبة جديدة في العلاقات العسكرية بين الدول الثلاث.

وتعمل الرياض وأنقرة على تطوير التعاون الاقتصادي والدفاعي. ووفقاً لوزارة الدفاع التركية، فقد عقد البلدان هذا الأسبوع أول اجتماع بحري على الإطلاق بينهما في أنقرة