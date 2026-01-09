قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا
أخبار العالم

طوارئ في إسرائيل.. انقطاع الكهرباء وفيضانات وتدمير السيارات بسب منخفض جوي

فيضانات في إسرائيل
فيضانات في إسرائيل
ناصر السيد

سقطت أشجار على سيارات متوقفة وأخرى متحركة اليوم  في بني براك وعسقلان وسط رياح عاتية وفيضانات، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح متوسطة وإلحاق أضرار بعدة سيارات.

طوارئ في إسرائيل بسبب المنخفض الجوي

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الطريق السريع 90 بين مفترق دراغوت ومنطقة فنادق البحر الميت في كلا الاتجاهين بسبب الفيضانات، وحذرت المسافرين من خطر جسيم، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي عسقلان، سقطت شجرة بجانب سيارة انقلبت على جانبها، مما أدى إلى احتجاز السائق الذي كان واعيًا، والذي أصيب بجروح في الرأس والأطراف. 

وأنقذ رجال الإطفاء الرجل، وقدموا له العلاج في مكان الحادث، ثم نُقل إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة.

وفي بني براك، سحقت شجرة ساقطة عدة سيارات، من بينها سيارة يُزعم أنها صدمت أثناء سيرها. 

وفحص المسعفون ركاب السيارات في مكان الحادث، ولم يُبلغوا عن أي إصابات.

تدمير السيارات في إسرائيل

قال آفي ريمانود، المسعف في وحدة الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء في بني براك، إنه سمع "صوت ارتطام قوي لشجرة تسقط"، فأبلغ غرفة العمليات أثناء توجهه إلى الأسفل، ووجد جذع الشجرة فوق عدة سيارات. وأضاف: "أجرينا فحوصات طبية للركاب، وانتهى الحادث بأعجوبة دون وقوع إصابات".

وفي عسقلان، قال إيتزيك إلباز، المسعف في وحدة نجمة داود الحمراء، إنه وصل بسيارة إسعاف مجهزة بوحدة عناية مركزة ودراجات نارية، وقام بمعالجة السائق المحاصر أثناء عملية إخراجه من قبل رجال الإطفاء، ونقله إلى المستشفى وحالته مستقرة ومتوسطة.

أحوال الطقس في إسرائيل

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 100 كم/ساعة. ويتسبب نظام جوي شتوي واسع الانتشار في هبوب رياح ساحلية تتراوح سرعتها بين 60 و70 كم/ساعة، ومن المتوقع أن تشتد الرياح خلال فترة ما بعد الظهر والمساء. 

وقال الدكتور أمير جفعاتي، رئيس دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، إن سرعة الرياح قد تصل إلى 100-115 كم/ساعة على طول الساحل والسهول، وإلى 90-100 كم/ساعة في الجبال، على أن تهدأ خلال الليل فقط. 

انقطاع التيار الكهربائي

وأفاد تقريرٌ لموقع "واي نت" الإخباري أن شركة الكهرباء الإسرائيلية (IEC) أعلنت أن الطقس العاصف والرياح القوية تسببت في سقوط أشجار وأغصان على شبكة الكهرباء في عدة مناطق بالبلاد، ما أدى إلى انقطاع الأسلاك وانقطاع التيار الكهربائي.

وتعمل فرق شركة الكهرباء الإسرائيلية حاليًا على تقييم الأضرار وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المتضررين.

طوارئ في إسرائيل انقطاع الكهرباء تدمير السيارات المنخفض الجوي أحوال الطقس في إسرائيل انقطاع التيار الكهربائي

