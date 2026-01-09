قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فنزويلا تجري محادثات استكشافية مع الولايات المتحدة لاستئناف العلاقات

قسم الخارجي

أعلنت فنزويلا، يوم الجمعة، أنها تجري محادثات "استكشافية" مع الولايات المتحدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت عام 2019 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.

استئناف العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في بيان: "قررت حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز بدء عملية دبلوماسية استكشافية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأكدت كاراكاس أن دبلوماسيين أمريكيين سافروا إلى كاراكاس يوم الجمعة لإجراء ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه محادثات حول إعادة فتح السفارة الأمريكية.

وقال مسئول أمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جون ماكنمارا، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في كولومبيا المجاورة، وعدداً من المسؤولين "سافروا إلى كاراكاس لإجراء تقييم أولي لإمكانية استئناف العمليات تدريجياً".

وأعلنت فنزويلا أنها سترد بالمثل بإرسال وفد إلى واشنطن.

اعتقال مادورو وزوجته

يأتي هذا التقارب الدبلوماسي بعد أقل من أسبوع من قيام القوات الخاصة الأمريكية باعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس في مجمع سكني بكاراكاس، عقب غارة جوية استهدفت تحييد الدفاعات الفنزويلية.

ونُقل رئيس فنزويلا، الذي يحكم البلاد منذ 12 عاماً، معصوب العينين ومقيد اليدين إلى الولايات المتحدة، حيث مثل أمام المحكمة يوم الاثنين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهم أخرى.

ويمثل اعتقاله ذروة دراماتيكية لأشهر من الضغط والتهديدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك مصادرة ناقلات نفط تحمل نفطاً فنزويلياً، وشنّ غارات على قوارب يُزعم أنها تُستخدم لنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية.

