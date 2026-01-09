المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن المدعي العام في طهران، علي صالحي، صرّح يوم الجمعة بأن بعض المتظاهرين في إيران قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب أفعالهم.

المظاهرات في إيران

وأوضح صالحي أن أعمال التخريب التي تستهدف الممتلكات العامة، والتي تُرتكب في إطار المظاهرات المناهضة للنظام، ستُعتبر "حربًا على الله". وتشمل عقوبة الحرب الإعدام.

وقال صالحي، وفقًا لتسنيم: "لن نتساهل مع الإرهابيين المسلحين. عقوبتهم هي الحرب".

الإعدام في إيران

وقد أثارت عمليات الإعدام التي نفذتها إيران بحق المتظاهرين استنكارًا دوليًا واسعًا، حيث قال منتقدون إن النظام قد رفع عقوبة الإعدام إلى مستوى جديد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وجه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل استمرار الاحتجاجات بطهران وعدد من المدن الأخرى.

ووجه بهلوي حديثه إلى المرشد الإيراني، مقترحا عليه أن يعيش في العاصمة الروسية موسكو، إلى جوار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.