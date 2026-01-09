منظمة حقوقية فنزويلية تعلن إطلاق سراح ثمانية سجناء سياسيين

أكدت منظمة "فور بينال" الحقوقية إطلاق سراح ثمانية سجناء سياسيين منذ إعلان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، أمس، عن إطلاق سراح "عدد كبير" من السجناء.

السجناء السياسيون في فنزويلا

وقال ألفريدو روميرو، رئيس المنظمة، المعروفة أيضاً باسم "المنتدى الجنائي الفنزويلي"، إنه حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت كاراكاس (العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، تم إطلاق سراح ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين إسبان سبق لشبكة CNN أن نشرت تقارير عنهم.

ونشر روميرو قائمة بأسماء الأشخاص الثمانية على حسابه في منصة إكس، ولم يُدرج اسم زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان بابلو جوانيبا، في القائمة حتى الآن، لكن روميرو توقع أن يكون من بين المفرج عنهم.