رضا بهلوي لمرشد إيران: يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو

وجه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل استمرار الاحتجاجات بطهران وعدد من المدن الأخرى.

المرشد الإيراني إلى موسكو

ووجه بهلوي حديثه إلى المرشد الإيراني، مقترحا عليه أن يعيش في العاصمة الروسية موسكو، إلى جوار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

يذكر أن الأسد فر من دمشق في الثامن من ديسمبر 2024 بعدما وصلت الفصائل المسلحة إلى العاصمة السورية بعد اندلاع الاشتباكات مع الجيش الذي انسحب من بعض المدن ما أسفر عن سقوط نظام الأسد ولجأ إلى موسكو مع أسرته.

وقال بهلوي للمرشد علي خامنئي: "يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو، مضيفا "رسالة الشعب الإيراني إلى خامنئي واضحة؛ ارفع يدك عن هذا البلد وارحل، يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو".

رسالة رضا بهلوي إلى ترامب

وفي السياق نفسه، وجه ولي عهد إيران السابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا "ليلة البارحة شاهدتم ملايين الإيرانيين الشجعان في الشوارع وهم يقفون في وجه الرصاص الحي".

وتابع عبر حسابه بمنصة "إكس" : "اليوم لا يواجهون الرصاص فقط، بل قطعًا كاملاً للاتصالات. لا إنترنت ولا هواتف ثابتة"، موضحا أن خامنئي "الخائف من نهاية نظامه الإجرامي على يد الشعب وبمساندة وعدكم القوي بدعم المتظاهرين"، هدّد الموجودين في الشوارع بقمع دموي.

وتابع بهلوي: "تهديدكم لهذا النظام الإجرامي أسهم أيضًا في كبح أدوات القمع التابعة له. لكن الوقت حاسم. سيعود الناس إلى الشوارع بعد ساعة. أطلب منكم المساعدة".