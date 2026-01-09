قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رضا بهلوي لمرشد إيران: يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو

رضا بهلوي
رضا بهلوي
قسم الخارجي

وجه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل استمرار الاحتجاجات بطهران وعدد من المدن الأخرى.

المرشد الإيراني إلى موسكو

ووجه بهلوي حديثه إلى المرشد الإيراني، مقترحا عليه أن يعيش في العاصمة الروسية موسكو، إلى جوار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

يذكر أن الأسد فر من دمشق في الثامن من ديسمبر 2024 بعدما وصلت الفصائل المسلحة إلى العاصمة السورية بعد اندلاع الاشتباكات مع الجيش الذي انسحب من بعض المدن ما أسفر عن سقوط نظام الأسد ولجأ إلى موسكو مع أسرته.

وقال بهلوي للمرشد علي خامنئي: "يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو، مضيفا "رسالة الشعب الإيراني إلى خامنئي واضحة؛ ارفع يدك عن هذا البلد وارحل، يمكنك أن تعيش إلى جانب بشار الأسد في موسكو".

رسالة رضا بهلوي إلى ترامب

وفي السياق نفسه، وجه ولي عهد إيران السابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا "ليلة البارحة شاهدتم ملايين الإيرانيين الشجعان في الشوارع وهم يقفون في وجه الرصاص الحي". 

وتابع عبر حسابه بمنصة "إكس" : "اليوم لا يواجهون الرصاص فقط، بل قطعًا كاملاً للاتصالات. لا إنترنت ولا هواتف ثابتة"، موضحا أن خامنئي "الخائف من نهاية نظامه الإجرامي على يد الشعب وبمساندة وعدكم القوي بدعم المتظاهرين"، هدّد الموجودين في الشوارع بقمع دموي.

وتابع بهلوي: "تهديدكم لهذا النظام الإجرامي أسهم أيضًا في كبح أدوات القمع التابعة له. لكن الوقت حاسم. سيعود الناس إلى الشوارع بعد ساعة. أطلب منكم المساعدة".

رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

رغدة عامر

أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد