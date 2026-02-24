لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

صدور قرار نفقة الدولة بسرعة كبيرة ، هو مطلب أساسي لاسيما مرضي الأورام ، حيث ان حالتهم الصحية لا تحتمل التأخير لخطورة الحالة من ناحية والارتباط بالبرنامج العلاجي وفقاً للمخطط الزمني من ناحية أخرى .
ولتفادي تأخير قرار العلاج علي نفقة الدولة ، لمرضي الأورام لابد من توافر عدد من المرفقات الهامة ومنها:-
علاج موجه اورام الثدي (هيرسبتن/فسيجو/كادسيلا)
المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد
مرفقات البيانات الشخصية :
- البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )
- برنت تأمين صحي بالاضافة إلي :
- بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج
- بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )
- تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج
المرفقات الطبية:
- صورة من تحليل الباثولوجي
- تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد
(مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)
- ابحاث حديثة (مقطعية صدر وبطن وحوض+مسح ذري علي العظام اوPET-CT+ايكو علي القلب )
- تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)
- تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان
عند التجديد
- في حالة الاورام المنتشرة :
يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الصدر والبطن والحوض (حديثة بحد اقصي شهر من تاريخ التجديد )بالاضافة الي مسح ذري في خلال 6 شهور من التجديد
- في حالات العلاج الجذري:
(قبل او بعد الجراحة )يكتفي بتقييم حديث في خلال 6 شهور
علاج موجه مابثيرا
المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد
مرفقات البيانات الشخصية :
- البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )
- برنت تأمين صحي بالاضافة إلي :
- بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج
- بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )
- تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج
المرفقات الطبية:
- صورة من تحليل الباثولوجي
- تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد
(مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)
- ابحاث حديثة (مقطعية بالصبغة علي الرقبة وصدروبطن وحوض او PET-CT)
- تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)
- تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان
عند التجديد
يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الرقبةو صدر وبطن وحوض او PET-CT حديث
( بحد اقصي شهر)