لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

عبدالصمد ماهر

صدور قرار نفقة الدولة بسرعة كبيرة ، هو مطلب أساسي لاسيما مرضي الأورام ، حيث ان حالتهم الصحية لا تحتمل التأخير لخطورة الحالة من ناحية والارتباط بالبرنامج العلاجي وفقاً للمخطط الزمني من ناحية أخرى . 

ولتفادي تأخير قرار العلاج علي نفقة الدولة ، لمرضي الأورام لابد من توافر عدد من المرفقات الهامة  ومنها:- 

علاج موجه اورام الثدي (هيرسبتن/فسيجو/كادسيلا)

 المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد 

مرفقات البيانات الشخصية :

  • البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )
  • برنت تأمين صحي بالاضافة إلي : 
  • بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج 
  • بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )
  • تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج 

المرفقات الطبية:

  • صورة من تحليل الباثولوجي 
  • تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد

                     (مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)

  • ابحاث حديثة (مقطعية صدر وبطن وحوض+مسح ذري علي العظام اوPET-CT+ايكو علي القلب )
  • تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)
  • تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان 

عند التجديد

  • في حالة الاورام المنتشرة :

يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الصدر والبطن والحوض (حديثة بحد اقصي شهر من تاريخ التجديد )بالاضافة الي مسح ذري في خلال 6 شهور من التجديد 

  • في حالات العلاج الجذري:

 (قبل او بعد الجراحة )يكتفي بتقييم حديث في خلال 6 شهور 

علاج موجه مابثيرا

 المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد

 

مرفقات البيانات الشخصية :

  • البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )
  • برنت تأمين صحي بالاضافة إلي : 
  • بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج 
  • بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )
  • تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج 

المرفقات الطبية:

  • صورة من تحليل الباثولوجي 
  • تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد

                     (مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)

  • ابحاث حديثة (مقطعية بالصبغة علي الرقبة وصدروبطن وحوض او PET-CT)
  • تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)
  •  تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان 

عند التجديد

يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الرقبةو صدر وبطن وحوض او  PET-CT حديث

( بحد اقصي شهر)

