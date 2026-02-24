لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

صدور قرار نفقة الدولة بسرعة كبيرة ، هو مطلب أساسي لاسيما مرضي الأورام ، حيث ان حالتهم الصحية لا تحتمل التأخير لخطورة الحالة من ناحية والارتباط بالبرنامج العلاجي وفقاً للمخطط الزمني من ناحية أخرى .

ولتفادي تأخير قرار العلاج علي نفقة الدولة ، لمرضي الأورام لابد من توافر عدد من المرفقات الهامة ومنها:-

علاج موجه اورام الثدي (هيرسبتن/فسيجو/كادسيلا)

المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد

مرفقات البيانات الشخصية :

البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )

برنت تأمين صحي بالاضافة إلي :

بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج

بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )

تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج

المرفقات الطبية:

صورة من تحليل الباثولوجي

تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد

(مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)

ابحاث حديثة (مقطعية صدر وبطن وحوض+مسح ذري علي العظام اوPET-CT+ايكو علي القلب )

تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)

تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان

عند التجديد

في حالة الاورام المنتشرة :

يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الصدر والبطن والحوض (حديثة بحد اقصي شهر من تاريخ التجديد )بالاضافة الي مسح ذري في خلال 6 شهور من التجديد

في حالات العلاج الجذري :

(قبل او بعد الجراحة )يكتفي بتقييم حديث في خلال 6 شهور

علاج موجه مابثيرا

المرفقات المطلوبة عند عمل قرار لاول مرة او عند التجديد

مرفقات البيانات الشخصية :

البطاقة الشخصية (واضحة علي الوجهين وسارية )

برنت تأمين صحي بالاضافة إلي :

بالنسبة للطالب (الموقف من الإدارة التعليمية او شهادة التخرج

بالنسبة للطبيب /المهندس/المحامي (موقف من النقابة )

تقرير طبي لعمل لجنة ثلاثية بإمضاء واكلاشية الطبيب المعالج

المرفقات الطبية:

صورة من تحليل الباثولوجي

تحليل الصبغات المناعية من مكان معتمد

(مثل :المعامل المركزية بوزارة الصحة / معهد ناصر)

ابحاث حديثة (مقطعية بالصبغة علي الرقبة وصدروبطن وحوض او PET-CT)

تحاليل حديثة (صورة دم كاملة/وظائف كبد وكلي)

تقرير طبي مفصل موضح به خطة العلاج مع عدد الجرعات من بداية التشخيص حتي الان

عند التجديد

يرفق اشعة مقطعية بالصبغة علي الرقبةو صدر وبطن وحوض او PET-CT حديث

( بحد اقصي شهر)