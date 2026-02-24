قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
الأحمر يفوز في أسوأ حالاته.. سموحة يعلق على الهزيمة أمام الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
عبد العزيز جمال

يبحث البعض عن كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، سواء للعلاج أو إجراء العمليات الجراحية، واعتماد آلاف الأسر على هذه الخدمة باعتبارها طوق نجاة حقيقي للفئات غير القادرة.

 و تتيح الدولة العلاج المجاني للمرضى غير المشمولين بأي مظلة تأمينية، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
 

وكشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات الواضحة والشروط المنظمة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم دون تحميل المريض أي أعباء مالية، وبآلية إلكترونية تختصر الوقت والجهد.
 

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي.

2- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة.

3- تحرير تقرير لجنة طبية ثلاثية معتمد ومختوم.

4- قيام المستشفى بتسجيل بيانات المريض إلكترونيًا على شبكة المجالس الطبية المتخصصة.

5- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، وكافة الفحوصات الطبية الحديثة.

6- انتظار صدور القرار إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.

7- إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول فور صدور القرار، للتوجه إلى المستشفى وتلقي العلاج.

شرط أساسي لاستخراج القرار

وأوضحت الوزارة أن من أهم شروط الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض منتفعًا بمنظومة التأمين الصحي، سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث تقتصر الخدمة على المواطنين غير المشمولين بأي مظلة علاجية.

الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة بشكل واضح، وتشمل:

1- تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي، موضح به التشخيص وخطة العلاج المقترحة.

2- الأبحاث والفحوصات الطبية الدالة على التشخيص، على ألا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للمريض.

4- بيان بالموقف من التأمين الصحي.
 

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

يحق لجميع المرضى المصريين غير المنتفعين بالتأمين الصحي العام أو الخاص التقدم لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، دون تمييز، طالما توافرت الشروط الطبية والإدارية اللازمة.

أماكن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة 

يتم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة من خلال المستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن انتشار الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات.

هل يشترط حضور المريض للمجالس الطبية؟

أكدت المجالس الطبية المتخصصة أنها لا تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المريض إلا في حال النص صراحة على ذلك في الخطاب الإداري بعبارة «مناظرة المريض»، وفي هذه الحالة يتم الكشف داخل المجلس الطبي بمحافظة إقامة المريض.

التخصصات التي يشملها العلاج على نفقة الدولة

بحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة عددًا كبيرًا من التخصصات، من بينها:

  • الأورام وزراعة النخاع العظمي
  • أمراض الكبد والكلى والفشل الكلوي
  • زراعة الكلى
  • أمراض القلب والعناية المركزة
  • الجراحة العامة والحروق
  • العظام والمفاصل
  • المخ والأعصاب
  • الأشعة التداخلية
  • الأطراف الصناعية
  • أمراض الدم
  • المناعة والتصلب المناعي
  • قساطر ودعامات طرفية

رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرار العلاج باستخدام الرقم القومي فقط، من خلال الرابط الرسمي لوزارة الصحة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

علاج على نفقة الدولة خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة أماكن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون توقيتات الأمة قائمة على العلامات الشرعية

بالصور

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد