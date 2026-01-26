متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف العلاج على نفقة الدولة في مصر لعام 2025 يعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء الصحية عن المواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 4 ملايين و222 ألف قرار علاج تم إصداره بتكلفة بلغت نحو 30 مليار جنيه، مستفيدًا منها نحو 2 مليون و472 ألف مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ هذا الأمر شمل العلاجات في مجالات القلب، الأورام، التدخلات الجراحية في المخ والأعصاب، زراعة الكلى، القسطرة القلبية، والأدوية المزمنة.

وأشارالدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن خدمات العلاج المجاني لم تقتصر على مستشفيات وزارة الصحة فقط، بل امتدت لتشمل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجهات التابعة للشرطة وإدارة الخدمات الطبية، لتغطية 27 محافظة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان عدالة الرعاية الصحية ووصولها لكل المواطنين دون تمييز.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن إدخال نظام التشخيص عن بُعد أحدث تحولًا كبيرًا في سرعة إصدار القرارات الطبية، حيث يتمكن المرضى من إجراء الكشف الطبي في محافظاتهم عبر الربط الإلكتروني مع المجالس الطبية في مدينة نصر، دون الحاجة للسفر وانتظار طويل.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الخطوة ساهمت في تقليل زمن الانتظار وتكاليف التنقل، مما يعزز من كفاءة الخدمة الصحية المقدمة ويضمن وصولها لجميع المستحقين.