ترامب: مشاورات مع 7 دول لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري مشاورات مع عدد من الدول لبحث سبل تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع سبع دول أخرى.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين خلال رحلته على متن الطائرة الرئاسية، أن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها آليات لضمان أمن هذا الممر البحري الحيوي.

وقال ترامب إن القدرات العسكرية لإيران شهدت تراجعاً، مؤكداً أن الوقت أصبح مناسباً لمشاركة دول أخرى في تأمين مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت دائماً جاهزة لدعم حلفاء الناتو، مشدداً على أهمية أن ترد أي دولة من هذه الدول بالمساعدة عند الحاجة.

وأوضح ترامب أنه لن يسمح لمخاوف ارتفاع أسعار النفط بأن تعيق جهوده لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.