ترامب: نجري محادثات مع إيران.. لكنهم ليسوا مستعدين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، معربًا عن شكوكه بشأن استعداد طهران لخوض مفاوضات جادة تهدف إلى إنهاء النزاع القائم.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية: "نعم، هناك محادثات دبلوماسية جارية مع إيران، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون".

وقال ترامب إن القدرات العسكرية لإيران شهدت تراجعاً، مؤكداً أن الوقت أصبح مناسباً لمشاركة دول أخرى في تأمين مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت دائماً جاهزة لدعم حلفاء الناتو، مشدداً على أهمية أن ترد أي دولة من هذه الدول بالمساعدة عند الحاجة.

وأوضح ترامب أنه لن يسمح لمخاوف ارتفاع أسعار النفط بأن تعيق جهوده لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.