بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لجمهوره ومتابعيه بعد شعوره بالتجاهل إثر غيابه عن دراما رمضان 2026 وذلك عبر حسابه على موقع "x"

وكتب صلاح عبد الله فى تغريدة له "فوق لنفسك يا صاصا ما حدش دق على بابك، ولا حد حس بغيابك، غير خمسة ستة، بكتيره من حبايبك وِصحابك."

مسلسل الضحايا

يُذكر أن صلاح عبد الله يشارك حاليًا في بطولة مسلسل الضحايا، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

المسلسل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، ويشارك في بطولته كل من رنا الهواري، ميرنا وليد، ندى بسيوني، وفاء سالم، إلى جانب صلاح عبد الله.