فن وثقافة

إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص

ايناس مكي من مسلسل "الضحايا"
ايناس مكي من مسلسل "الضحايا"
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن مشاركتها فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ بمسلسل “الضحايا” ورأيها فى فكرة بوسترات العمل .

وقالت إيناس مكي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” انها تجسد دور مختلف تماما وهو دور ساحرة وتمر بعدة مراحل عمرية مختلفة ولذلك هى انجذبت للدور بشكل كبير .

وعن فكرة السحر واعتقادها فيه بالحياة الواقعية ، اضافت ايناس مكي ان أمور السحر موجودة ومذكورة بالقرآن ولكن هى لديها قناعتها الشخصية الدائمة وتستعين دائما بالآية الكريمة “ولا يضرونك بشيء إلا بإذن الله” ، معلقة: “الشيخ الشعراوي كان دايما له نصيحة بخصوص هذا الأمر ودائما كان يقول : ”اللهم انك اقدرت بعض خلقك على السحر والحسد والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضُر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: "وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري. 

أعمال إيناس مكي

وكان أحدث أعمال إيناس مكي، في السينما هو فيلم اتنين للإيجار، الذي تم عرضه بالسينمات عام 2023. 

اتنين للايجار بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف ومحمد لطفي وثراء جبيل وسلوي محمد علي وايمان السيد وسامي مغاوري وسليمان عيد وليلي عز العرب والنجمه الشابه ميريهان حسين وظهور خاص للنجم دياب الفيلم من تاليف اسماء غازي واخراج شادي علي جدير بالذكر ان شركه موفي ستوديوز تقيم اليوم بسينماتها بالسعوديه عرضا خاصا للفيلم بحضور ابطاله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين

إيناس مكي ماراثون رمضان ٢٠٢٦ مسلسل “الضحايا اعمال ايناس مكي

