أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026.. إيناس مكي على بوستر مسلسل الضحايا

إيناس مكي
إيناس مكي
سعيد فراج

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الضحايا، البوسترات الفردية للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وظهرت الفنانة إيناس مكي، على بوستر المسلسل بشكل منفرد، على أحد بوسترات مسلسل الضحايا. 

إيناس مكي

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري. 

أعمال إيناس مكي

وكان أحدث أعمال إيناس مكي، في السينما هو فيلم اتنين للإيجار، الذي تم عرضه بالسينمات عام 2023. 

اتنين للايجار بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف ومحمد لطفي وثراء جبيل وسلوي محمد علي وايمان السيد وسامي مغاوري وسليمان عيد وليلي عز العرب والنجمه الشابه ميريهان حسين وظهور خاص للنجم دياب الفيلم من تاليف اسماء غازي واخراج شادي علي جدير بالذكر ان شركه موفي ستوديوز تقيم اليوم بسينماتها بالسعوديه عرضا خاصا للفيلم بحضور ابطاله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين.

إيناس مكي

إيناس مكي من أصول جزائرية، ولدت في مدينة ورقلة في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي واخواتها، ومن بينهم الفنان أحمد مكي.

حصلت إيناس مكي على ليسانس آداب جامعة القاهرة، ثم دخلت مجال الإعلانات من وبعده الدراما. 

لمعت في دور الخواجاية في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، ومن المسلسلات التي عملت بها أيضًا الحلم والألم، وعالم يا هووه، وعملت أيضًا بالمسرح في مسرحية جنون البشر.

إيناس مكي أعمال إيناس مكي مسلسل الضحايا أبطال مسلسل الضحايا

