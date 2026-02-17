مسلسلات رمضان 2026.. إيناس مكي على بوستر مسلسل الضحايا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الضحايا، البوسترات الفردية للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وظهرت الفنانة إيناس مكي، على بوستر المسلسل بشكل منفرد، على أحد بوسترات مسلسل الضحايا.

إيناس مكي

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري.

أعمال إيناس مكي

وكان أحدث أعمال إيناس مكي، في السينما هو فيلم اتنين للإيجار، الذي تم عرضه بالسينمات عام 2023.

اتنين للايجار بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف ومحمد لطفي وثراء جبيل وسلوي محمد علي وايمان السيد وسامي مغاوري وسليمان عيد وليلي عز العرب والنجمه الشابه ميريهان حسين وظهور خاص للنجم دياب الفيلم من تاليف اسماء غازي واخراج شادي علي جدير بالذكر ان شركه موفي ستوديوز تقيم اليوم بسينماتها بالسعوديه عرضا خاصا للفيلم بحضور ابطاله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين.

إيناس مكي

إيناس مكي من أصول جزائرية، ولدت في مدينة ورقلة في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي واخواتها، ومن بينهم الفنان أحمد مكي.

حصلت إيناس مكي على ليسانس آداب جامعة القاهرة، ثم دخلت مجال الإعلانات من وبعده الدراما.

لمعت في دور الخواجاية في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، ومن المسلسلات التي عملت بها أيضًا الحلم والألم، وعالم يا هووه، وعملت أيضًا بالمسرح في مسرحية جنون البشر.