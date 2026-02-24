قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، الأكبر في العالم، من المتوقع أن ترسو في ميناء حيفا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.


 

و دخلت مجموعة حاملة الطائرات، المعروفة رسميًا باسم Carrier Strike Group 12، البحر المتوسط بعد عبور Strait of Gibraltar، دون أن يصدر تأكيد رسمي من البحرية الأمريكية بشأن موعد الرسو في حيفا، وهي المدينة التي تضم مقر قيادة البحرية الإسرائيلية وأحد أكبر المصافي في البلاد، بحسب مصادر عبرية.


 

ووصلت طائرات نقل وتزويد بالوقود أمريكية إلى مطارات وموانئ إسرائيلية، في إطار تحركات تهدف إلى دعم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

و من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بـ"الأخبار المضللة" التي تزعم معارضة الجنرال دانيال كين "رازين" دخول بلاده في حرب مع إيران، مؤكدا أن هذه التقارير "محض افتراء".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، المعروف أحيانا باسم رازين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".


وأشاد الرئيس الأمريكي بالجنرال كين، مشيرا إلى أنه "كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكريا، فسيكون النصر حليفا سهلا".


وكشف ترامب أن كين كان مسؤولا عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن البرنامج "لم يعد قيد التطوير، بل دُمّر تمامًا بواسطة قاذفاتنا العملاقة من طراز B-2".

جيرالد فورد ميناء حيفا إيران الشرق الأوسط

