سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
أخبار العالم

على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور

مصرع شخص واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي
مصرع شخص واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي
هاجر رزق

أفادت هيئة الطيران المدني الهندية بتحطم طائرة إسعاف في ولاية جاركاند وعلى متنها 7 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم.


 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل شخص واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي يوم الاثنين.

وكان من بين الركاب المريض سانجاي كومار البالغ من العمر 41 عاما، والذي أصيب بحروق بنسبة 63% وكان يتم نقله من مستشفى ديفكامال ومركز الأبحاث في رانشي، والدكتور فيكاس كومار غوبتا، والمسعف ساشين كومار ميشرا، ومساعدان هما أرتشانا ديفي ودهورو كومار، واثنان من أفراد الطاقم هما فيفيك فيكاس بهاغات وسافراجيب سينغ، وكلاهما قائدا الطائرة.

وقال مدير مطار رانشي فينود كومار، إن سوء الأحوال الجوية قد يكون سببا وراء الحادث، لكن السبب الحقيقي لن يتم التأكد منه إلا بعد إجراء تحقيق.

وقالت هيئة الطيران المدني الهندية في بيان إن طائرة "بيتشكرافت سي 90" التي تشغلها شركة ريد "بيرد إيرويز"، أقلعت من رانشي في جاركاند في الساعة 13.41 بتوقيت جرينتش.

وأضافت أن طاقم الطائرة طلب الانحراف عن المسار بسبب الأحوال الجوية، ثم فقد الاتصال بالطائرة واختفت من على شاشات الرادار.

وأشارت إلى أن فريق بحث وإنقاذ موجود في الموقع وجار إرسال مكتب التحقيق في حوادث الطائرات للتحقيق.

وصرح أنانت سينها الرئيس التنفيذي لمستشفى ديفكامال لوكالة "PTI" أن أحد المرضى رتب نقله جوا إلى دلهي لتلقي علاج أفضل بناء على طلب عائلته.

وهذا الحادث الجوي المدني هو الثالث المميت منذ يونيو، عندما تحطمت طائرة بوينج "دريملاينر" تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد، ولم يُنشر التقرير النهائي عن الحادث حتى الآن.

