تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

احمد الشريف

كشفت منصات تقنية من بينها 9to5Google و Android Police أن مواد ترويجية مسرّبة لهاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra كشفت أن سعة البطارية ستظل عند 5000 ملّي أمبير، مع احتفاظ الشركة بالتقدير الرسمي نفسه لعمر البطارية بحوالي 31 ساعة من تشغيل الفيديو، وهو الرقم الذي قدّمته مع Galaxy S25 Ultra دون تغيير واضح.

وأوضحت هذه التسريبات أن سامسونج تبدو وكأنها تراهن في تحسين زمن التشغيل على كفاءة المعالج وإدارة الطاقة في البرمجيات أكثر من اعتمادها على زيادة فعلية في سعة البطارية، ما يعني أن الاختلاف في التجربة اليومية – إن وجد – سيكون قادمًا من تحسينات المعمارية ونظام Galaxy AI الجديد.

شحن سلكي 60 وات نظريًا

وأشارت التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra سيقفز نظريًا من شحن سلكي 45 وات في الجيل السابق إلى 60 وات هذا العام، وفق ما أكده المسرّب المعروف Ice Universe، لكن الاختبارات الداخلية التي استندت إليها التسريبات أوضحت أن الهاتف لا يزال يصل من 0 إلى 75٪ في 30 دقيقة تقريبًا، وهي نفس المدة تقريبًا التي روّجت لها سامسونج في المواد الترويجية المسربة.

وأكدت تقارير Notebookcheck ومصادر أخرى أن هذه الأرقام جرى تسجيلها في ظروف معملية تحت السيطرة، باستخدام شاحن USB PD PPS بقدرة 60 وات وكابل 5 أمبير، ومع إطفاء الشاشة وتقليل الأنشطة في الخلفية، وهو ما يعني أن الزمن الفعلي لدى المستخدم قد يختلف قليلًا، لكنه يوضح أن الاستفادة من قدرة 60 وات تظل محدودة نسبيًا بسبب سياسة سامسونج المحافظة لحماية عمر البطارية.

شحن لاسلكي Qi2 أسرع 

وأوضحت تسريبات أخرى نشرتها فوربس أن Galaxy S26 Ultra لن يعتمد على بطارية جديدة بتقنية السيليكون‑الكربون كما كان متداولًا، كما لن يضم حلقة مغناطيس مدمجة في جسم الهاتف لدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2 بالطريقة نفسها التي تعتمدها أبل وجوجل.​

وأشارت هذه التسريبات إلى أن سامسونج ستكتفي بدعم Qi2.2 اللاسلكي مع الاستفادة الكاملة من المزايا المغناطيسية عند استخدام غطاء رسمي يحتوي على الحلقة المغناطيسية، في محاولة لتداخل المغناطيسات مع قلم S Pen المدمج في الجهاز، وهو ما يعني أن تجربة الشحن اللاسلكي الأسرع ستكون مرتبطة بشكل أكبر باستخدام إكسسوارات رسمية متوافقة.

انتظار الإعلان الرسمي لتأكيد الصورة

وأكدت التقارير أن التسريب الحالي، رغم اتساعه وتفصيله، لا يزال غير نهائي حتى تعلن سامسونج رسميًا عن Galaxy S26 Ultra، حيث من المقرر أن تكشف الشركة عن السلسلة الجديدة في حدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير، مع استعراض كامل لمزايا البطارية والشحن إلى جانب التحسينات الأخرى في الكاميرا والمعالج وميزات Galaxy AI.

وأوضحت المصادر أن الصورة الحالية تشير إلى «ترقية جانبية» أكثر من كونها قفزة كبيرة في بطارية S26 Ultra، مع زيادة نظرية في قدرة الشحن السلكي إلى 60 وات، لكنها لا تنعكس في أرقام زمنية ثورية مقارنة بالجيل السابق، في وقت تواصل فيه بعض الهواتف المنافسة من شركات صينية تقديم شحن سلكي ولاسلكي أسرع بكثير في الفئة الرائدة.

