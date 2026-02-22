قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تحوّل Galaxy AI إلى نظام «وكلاء متعدّد» مع دمج عميق لـ Perplexity

احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج أعلنت عن نقلة جديدة في Galaxy AI، حيث سيتحوّل إلى نظام متعدد الوكلاء (Multi‑agent) يسمح بالتعامل مع أكثر من مساعد ذكاء اصطناعي في الوقت نفسه بشكل متكامل على مستوى نظام التشغيل نفسه. 

أوضحت الشركة أن أبحاثها الداخلية أظهرت أن نحو 8 من كل 10 مستخدمين يعتمدون بانتظام على أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي واحد، لذلك قررت دمج دعم هذه الوكلاء في طبقة النظام مباشرة، بما يتيح إضافة وكلاء جدد مستقبلًا دون التضحية بتجربة واجهة One UI المعتادة على هواتف جالاكسي.

تحكم في أكثر من مساعد دون تغيير التطبيقات 

أشارت سامسونج إلى أن دمج الوكلاء على مستوى النظام يعني أن المستخدم سيتمكن من استدعاء مساعدات ذكاء اصطناعي مختلفة والتحكّم فيها من الواجهة نفسها، دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة أو إعادة كتابة الأوامر في كل مرة. 

أكدت الشركة أن هذا النهج يمنح الوكلاء وصولًا أفضل إلى سياق الاستخدام داخل الهاتف، مثل ما يراه المستخدم في المعرض أو ما هو موجود في الملاحظات أو التقويم، ما يساعد على تقديم تفاعلات أكثر طبيعية بدل الأوامر المنفصلة التي لا «تفهم» ما يجري في التطبيقات الأخرى. 

Perplexity يصبح أول وكيل خارجي مدمج في Galaxy AI

أوضحت GSMArena أن Perplexity سيكون أول وكيل ذكاء اصطناعي خارجي يتم دمجه رسميًا في Galaxy AI، حيث يمكن للمستخدم استدعاؤه صوتيًا بعبارة Hey Plex أو بتعيين الزر الجانبي (زر الطاقة) ليعمل كمفتاح تشغيل سريع للمساعد. 

أشارت المنصة إلى أن سامسونج ذكرت أن Perplexity سيظهر لأول مرة على «أجهزة جالاكسي الرائدة القادمة»، مع الإشارة إلى أن سلسلة Galaxy S26 المنتظر الإعلان عنها قريبًا ستكون من أوائل الأجهزة التي تحصل على هذا التكامل الجديد.

تكامل عميق مع تطبيقات سامسونج

أكدت الشركة أن وكيل Perplexity سيتم تضمينه بعمق في عدد من تطبيقات سامسونج الأساسية، مثل معرض الصور Gallery وتطبيق الملاحظات Notes والتقويم Calendar والساعة Clock والتذكيرات Reminder، بالإضافة إلى عمله مع بعض تطبيقات الطرف الثالث المدعومة، بما يسمح بتنفيذ مهام معقدة على شكل خطوات متتابعة داخل أكثر من تطبيق. 

أوضحت GSMArena أن سامسونج لم تكشف بعد القائمة الكاملة للأجهزة المدعومة، لكنها رجّحت أن تحديث One UI 8.5 المقبل قد يجلب جزءًا من هذه الميزات إلى أجيال سابقة من هواتف Galaxy S وGalaxy Z، ضمن ما وصفته الشركة ببناء «منظومة ذكاء اصطناعي مفتوحة ومتكاملة تمنح المستخدم مزيدًا من الاختيار والتحكم». 

جالاكسي AI يتحول إلى «مُنسّق» 

أشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أن رؤيتها لـ Galaxy AI تقوم على جعله «منسّقًا» يجمع بين عدة أشكال من الذكاء الاصطناعي في تجربة واحدة طبيعية ومتسقة، بدل حصر المستخدم في مساعد واحد فقط أو إجباره على فتح تطبيق مستقل لكل وكيل. 

أكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع طرح نسخة مطوّرة من Bixby ضمن تحديث One UI 8.5، قادرة على تغيير إعدادات النظام بأوامر لغة طبيعية وإجراء بحث لحظي على الويب للحصول على إجابات محدثة، في إطار توسّع سامسونج في تقديم أكثر من طبقة من المساعدين تحت مظلة Galaxy AI نفسها.

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

