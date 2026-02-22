سامسونج تحوّل Galaxy AI إلى نظام «وكلاء متعدّد» مع دمج عميق لـ Perplexity

كشفت منصة GSMArena أن سامسونج أعلنت عن نقلة جديدة في Galaxy AI، حيث سيتحوّل إلى نظام متعدد الوكلاء (Multi‑agent) يسمح بالتعامل مع أكثر من مساعد ذكاء اصطناعي في الوقت نفسه بشكل متكامل على مستوى نظام التشغيل نفسه.

أوضحت الشركة أن أبحاثها الداخلية أظهرت أن نحو 8 من كل 10 مستخدمين يعتمدون بانتظام على أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي واحد، لذلك قررت دمج دعم هذه الوكلاء في طبقة النظام مباشرة، بما يتيح إضافة وكلاء جدد مستقبلًا دون التضحية بتجربة واجهة One UI المعتادة على هواتف جالاكسي.

تحكم في أكثر من مساعد دون تغيير التطبيقات

أشارت سامسونج إلى أن دمج الوكلاء على مستوى النظام يعني أن المستخدم سيتمكن من استدعاء مساعدات ذكاء اصطناعي مختلفة والتحكّم فيها من الواجهة نفسها، دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة أو إعادة كتابة الأوامر في كل مرة.

أكدت الشركة أن هذا النهج يمنح الوكلاء وصولًا أفضل إلى سياق الاستخدام داخل الهاتف، مثل ما يراه المستخدم في المعرض أو ما هو موجود في الملاحظات أو التقويم، ما يساعد على تقديم تفاعلات أكثر طبيعية بدل الأوامر المنفصلة التي لا «تفهم» ما يجري في التطبيقات الأخرى.

Perplexity يصبح أول وكيل خارجي مدمج في Galaxy AI

أوضحت GSMArena أن Perplexity سيكون أول وكيل ذكاء اصطناعي خارجي يتم دمجه رسميًا في Galaxy AI، حيث يمكن للمستخدم استدعاؤه صوتيًا بعبارة Hey Plex أو بتعيين الزر الجانبي (زر الطاقة) ليعمل كمفتاح تشغيل سريع للمساعد.

أشارت المنصة إلى أن سامسونج ذكرت أن Perplexity سيظهر لأول مرة على «أجهزة جالاكسي الرائدة القادمة»، مع الإشارة إلى أن سلسلة Galaxy S26 المنتظر الإعلان عنها قريبًا ستكون من أوائل الأجهزة التي تحصل على هذا التكامل الجديد.

تكامل عميق مع تطبيقات سامسونج

أكدت الشركة أن وكيل Perplexity سيتم تضمينه بعمق في عدد من تطبيقات سامسونج الأساسية، مثل معرض الصور Gallery وتطبيق الملاحظات Notes والتقويم Calendar والساعة Clock والتذكيرات Reminder، بالإضافة إلى عمله مع بعض تطبيقات الطرف الثالث المدعومة، بما يسمح بتنفيذ مهام معقدة على شكل خطوات متتابعة داخل أكثر من تطبيق.

أوضحت GSMArena أن سامسونج لم تكشف بعد القائمة الكاملة للأجهزة المدعومة، لكنها رجّحت أن تحديث One UI 8.5 المقبل قد يجلب جزءًا من هذه الميزات إلى أجيال سابقة من هواتف Galaxy S وGalaxy Z، ضمن ما وصفته الشركة ببناء «منظومة ذكاء اصطناعي مفتوحة ومتكاملة تمنح المستخدم مزيدًا من الاختيار والتحكم».

جالاكسي AI يتحول إلى «مُنسّق»

أشارت سامسونج في بيان رسمي إلى أن رؤيتها لـ Galaxy AI تقوم على جعله «منسّقًا» يجمع بين عدة أشكال من الذكاء الاصطناعي في تجربة واحدة طبيعية ومتسقة، بدل حصر المستخدم في مساعد واحد فقط أو إجباره على فتح تطبيق مستقل لكل وكيل.

أكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع طرح نسخة مطوّرة من Bixby ضمن تحديث One UI 8.5، قادرة على تغيير إعدادات النظام بأوامر لغة طبيعية وإجراء بحث لحظي على الويب للحصول على إجابات محدثة، في إطار توسّع سامسونج في تقديم أكثر من طبقة من المساعدين تحت مظلة Galaxy AI نفسها.