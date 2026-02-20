قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
سامسونج تعيد إطلاق Bixby بمزايا ذكاء اصطناعي وتحكم أوسع في الأجهزة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن سامسونج أعادت رسميًا الإعلان عن النسخة الجديدة من مساعدها الصوتي Bixby، بعد تسريب سابق في يناير، مؤكدة أن الإصدار المحدّث سيصل مع واجهة One UI 8.5 المبنية على أندرويد 16.

وأوضحت المنصة أن سامسونج تسعى من خلال ما تسميه “إعادة تشغيل Bixby” إلى تعزيز قدرات المساعد في التحكم في إعدادات الهاتف والأجهزة المتصلة، إلى جانب إضافة مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية من الويب. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات ظل فيها مستخدمو هواتف جالاكسي يفضلون الاعتماد على خدمات جوجل المدمجة بدلًا من Bixby في معظم المهام اليومية.​

مساعد صوتي يفهم الأوامر بلغة طبيعية

أوضحت سامسونج في بيان نقلته 9to5Google أن الإصدار الجديد من Bixby أصبح قادرًا على فهم الأوامر الصوتية بصياغة طبيعية، من دون أن يضطر المستخدم إلى ذكر اسم الإعداد بدقة أو الالتزام بأمر محدد. 

وذكرت الشركة مثالًا لمستخدم يقول “لا أريد الشاشة تطفي وأنا لسه ببص عليها”، ليقوم Bixby تلقائيًا بتفعيل خيار “إبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء المشاهدة” من داخل الإعدادات المتعلقة بالشاشة. 

وأكدت سامسونج أن Bixby أصبح قادرًا كذلك على فهم الأسئلة المرتبطة بسلوك الهاتف، مثل استفسار المستخدم عن سبب استمرار إضاءة الشاشة داخل الجيب، ليعرض مباشرة إعدادات مثل “منع اللمس العرضي” مع إمكانية تفعيلها فورًا.​

تكامل مع نتائج الويب وذكاء اصطناعي في الخلفية

أشارت 9to5Google إلى أن سامسونج دمجت في Bixby الجديد قدرة على جلب نتائج فورية من الإنترنت، لكن الشركة لم توضح رسميًا الخدمة التي تقف وراء هذه الميزة أو نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم. 

وذكرت المنصة أن تقارير سابقة تحدثت عن تعاون غير مباشر مع أنظمة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع الإشارة في أكثر من مناسبة إلى اسم Perplexity ضمن هذا السياق.

وأوضحت أن Bixby سيستخدم هذه القدرات لتقديم إجابات مختصرة قائمة على الويب إلى جانب تنفيذ الأوامر المحلية على الجهاز، ما يجعله أقرب إلى مساعد شامل يجمع بين التحكم في الإعدادات وتقديم المعلومات.​

توافر Bixby الجديد في نسخة تجريبية على Galaxy S25

أكدت 9to5Google أن سامسونج بدأت طرح نسخة Bixby الجديدة بالفعل لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 عبر أحدث إصدارات النسخة التجريبية من One UI 8.5 في عدد من الدول. 

وذكرت المنصة أن هذه الدول تشمل ألمانيا والهند وكوريا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث حصل المستخدمون هناك على التحديث التجريبي الأخير الذي يتضمن المساعد المحدّث. وأشارت إلى أن واجهة One UI 8.5 من المتوقع أن تصل بنسختها النهائية إلى عدد أكبر من أجهزة جالاكسي خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تنطلق أولًا بشكل مستقر مع سلسلة Galaxy S26 المقرر الإعلان عنها رسميًا الأسبوع المقبل.

