وسط غارات إسرائيلية عنيفة.. الصليب الأحمر اللبناني: استنفار طبي واسع لإنقاذ الجرحى

أكد الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والتمشيط للوصول إلى ضحايا ومصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان.

انهيار عدد من المباني

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف العنيف تسبب في انهيار عدد من المباني بشكل كامل، ما أسفر عن وجود مصابين داخل منازلهم وتحت الركام، في وقت تتسارع فيه جهود الإنقاذ لانتشالهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن المستشفيات اللبنانية تعيش حالة استنفار طبي كامل، حيث يتم إدخال الحالات الحرجة مباشرة إلى غرف العمليات، وسط ضغط كبير نتيجة تزايد أعداد الجرحى بشكل يفوق أحيانًا القدرة الاستيعابية لبعض المنشآت الطبية.

فرز الحالات وتوزيعها

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الصليب الأحمر ووزارة الصحة اللبنانية وخلية الأزمة، لتنظيم فرز الحالات وتوزيعها على المستشفيات وفق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب إدارة عمليات نقل المصابين بين المرافق الطبية المختلفة.

عمليات الإغاثة ونقل المصابين

وتابع أن الجهود لا تقتصر على الجهات الرسمية، بل يشارك المواطنون بشكل واسع في عمليات الإغاثة ونقل المصابين باستخدام سياراتهم الخاصة، في مشهد يعكس حالة تضامن مجتمعي واسع لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

