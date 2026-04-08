الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

احترام قواعد القانون الدولي

وأكد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط أن هذه الهجمات تعكس تصعيدًا خطيرًا في المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وحماية سيادة الدول وعدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية.

وأشار إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال جهود التهدئة، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران، ما ينذر بتوسيع دائرة التوتر في المنطقة.

تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل وقف التصعيد، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

