حزام ناري يضرب لبنان.. غارات إسرائيلية عنيفة تخلف عشرات الضحايا ومئات المصابين

شهدت مناطق متفرقة في لبنان تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق، في مشهد وصف بأنه من أعنف الهجمات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

استمرار عمليات نقل الضحايا والمصابين

وأكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، استمرار عمليات نقل الضحايا والمصابين من مواقع القصف، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات اضطرت إلى إخلاء أقسامها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين.

كما دعت وزارة الصحة المواطنين إلى تسهيل حركة سيارات الإسعاف، فيما ناشدت قوى الأمن الداخلي الالتزام بعدم التحرك إلا للضرورة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة على الهواء، أن الهجمات لم تقتصر على العاصمة بيروت، بل امتدت إلى الضاحية الجنوبية، ومحافظة جبل لبنان، إلى جانب مدن صيدا وصور والنبطية والبقاع، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

تحليق مكثف للطيران الحربي

وأشار إلى أن الحصيلة الأولية تتحدث عن عشرات القتلى ومئات المصابين، دون إعلان أرقام نهائية حتى الآن، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة، واستمرار القصف على المناطق الحدودية، مع مخاوف من تجدد الضربات خلال الساعات المقبلة.

