وزير الصحة اللبناني: المستشفيات مكتظة بالضحايا جراء اعتداءات الاحتلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، قال إن المستشفيات مكتظة بالضحايا.

وأعلن وزير الصحة اللبنانى، سقوط مئات الشهداء والجرحى فى مختلف أنحاء لبنان من جراء العدوان الإسرائيلى

وأكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى شن غارات على بلدات المنصوري والعباسية في قضاء صور، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدة الخيام جنوب البلاد، وسط تحذيرات متواصلة لسكان عدة مناطق.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته، معتبرًا أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، في وقت لم ينفذ فيه "حزب الله" أي عمليات منذ ساعات الفجر، ما يعكس التزامًا أحاديًا بالتهدئة من جانب الحزب دون مقابل.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، معلنًا إجراء اتصالات مكثفة مع الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام به، فيما تحدث الرئيس جوزيف عون عن تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تهدئة شاملة.