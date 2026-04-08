الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لبنان.. ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية لـ 89 شهيدا وأكثر من 722 جريحا

محمود نوفل

أعلنت وزارة اللبنانية إرتفاع الحصيلة  الأولية للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية لـ 89شهيدا وأكثر من 722 جريحا حتي الأن .

وأشارت الوزارة اللبنانية في تصريحات لها ؛ إلى ما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا للمستشفيات.

وشددت الوزارة في بيانها على أن بيروت أمام تصعيد خطير بعدوان إسرائيلي بأكثر من 100 غارة.

كما حثت الوزارة اللبنانية  نحث المؤسسات الدولية على مساعدة القطاع الصحي اللبناني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق، في واحدة من أعنف الهجمات منذ فترة طويلة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني  استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الهجمات الإسرائيلية بشدة، معتبرًا أنها تمثل "مجزرة جديدة" وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تعكس تجاهلًا واضحًا لكل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن استمرار هذا التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة التوتر وزيادة معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف العنف والالتزام بالاتفاقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة غارات متزامنة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

لبنان وزارة الصحة اللبنانية الصليب الأحمر اللبناني الضاحية الجنوبية جيش الاحتلال

