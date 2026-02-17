قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة
ترامب: على السلطات الكوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عرض تخفيض كبير على سامسونج جلاكسي Z Flip 7 في احتفالات يوم الرؤساء

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة Tom’s Guide أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7، أحد أبرز الهواتف القابلة للطي حاليًا لدى الشركة، يتوفر بخصم ملحوظ في عرض خاص بمناسبة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة عبر موقع أمازون.

أوضحت المنصة أن نسخة 256 جيجابايت من Galaxy Z Flip 7 تُباع الآن مقابل 899 دولارًا بدلًا من السعر الرسمي البالغ 1099 دولارًا، أي بخصم يقارب 18%، مع إتاحة العرض على جميع الألوان الثلاثة المتوفرة للهاتف وهي الأزرق والبرتقالي (Coral Red) والأسود.

خيارات سعة تخزين أكبر وعروض لدى متاجر أخرى

أشارت Tom’s Guide إلى أن العرض لا يقتصر على السعة الأساسية فقط، حيث يمكن أيضًا الحصول على نسخة 512 جيجابايت من Galaxy Z Flip 7 بسعر 1019 دولارًا بعد خصم 16% من السعر الأصلي.

أكد التقرير أن هناك خيارًا آخر للراغبين في شراء الهاتف من متجر Best Buy بسعر 799 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، لكن هذا السعر المشروط يتطلب تفعيل الهاتف على شبكة أحد مشغلي الاتصالات مثل Verizon أو AT&T عند الشراء.

تحسينات كبيرة في الشاشة 

أوضحت المنصة أن Galaxy Z Flip 7 قدّم أكبر قفزة في عائلة الهواتف القابلة للطي من سامسونج منذ عدة أجيال، حيث زادت الشركة حجم الشاشة الخارجية إلى 4.1 بوصة بدلًا من 3.4 بوصة في الجيل السابق، مع زيادة طفيفة في قياس الشاشة الداخلية إلى 6.9 بوصة لسهولة الاستخدام اليومي.

أشارت Tom’s Guide إلى أن الهاتف يأتي كذلك ببطارية أكبر بسعة 4300 ملّي أمبير تقريبًا تتيح ما يصل إلى 12 ساعة استخدام تقريبًا، إلى جانب دعم وضع سطح المكتب Samsung DeX الكامل، وتكامل عميق مع قدرات Galaxy AI وميزة Gemini Live التي تستفيد من الكاميرا لفهم المحيط وتشغيل مزايا ذكاء اصطناعي متعددة الأوضاع.

فرصة لاقتناء هاتف قابل للطي بسعر أقل من المعتاد

أكد التقرير أن سعر الهواتف القابلة للطي يظل من أبرز العوائق أمام انتشارها على نطاق أوسع، ما يجعل عروض التخفيض مثل عرض يوم الرؤساء الحالي على Galaxy Z Flip 7 فرصة لاقتناء هاتف قابل للطي رائد بسعر أقرب إلى هواتف الفئة العليا التقليدية.

أوضحت Tom’s Guide أن الكاميرات في الهاتف لم تحصل على قفزة ضخمة مقارنة بالجيل السابق، كما بقيت سرعة الشحن السلكي عند 25 وات واللاسلكي عند 15 وات، لكنها ذكرت أن هذه المواصفات ما زالت كافية لتلبية احتياجات أغلب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة طي مميزة مع تصميم مدمج وخيارات ألوان متعددة.

سامسونج سامسونج Galaxy Z Flip 7 هاتف سامسونج Galaxy موقع أمازون Verizon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

معتمد جمال

صدمة قوية لـ معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول رمضان

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية يجيب عن"الأسئلة الوجودية الكبرى"

حكم إفطار الطلاب خلال رمضان

هل يجوز للطلاب الإفطار خلال شهر رمضان من أجل الدراسة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد