عرض تخفيض كبير على سامسونج جلاكسي Z Flip 7 في احتفالات يوم الرؤساء

كشفت منصة Tom’s Guide أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7، أحد أبرز الهواتف القابلة للطي حاليًا لدى الشركة، يتوفر بخصم ملحوظ في عرض خاص بمناسبة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة عبر موقع أمازون.

أوضحت المنصة أن نسخة 256 جيجابايت من Galaxy Z Flip 7 تُباع الآن مقابل 899 دولارًا بدلًا من السعر الرسمي البالغ 1099 دولارًا، أي بخصم يقارب 18%، مع إتاحة العرض على جميع الألوان الثلاثة المتوفرة للهاتف وهي الأزرق والبرتقالي (Coral Red) والأسود.

خيارات سعة تخزين أكبر وعروض لدى متاجر أخرى

أشارت Tom’s Guide إلى أن العرض لا يقتصر على السعة الأساسية فقط، حيث يمكن أيضًا الحصول على نسخة 512 جيجابايت من Galaxy Z Flip 7 بسعر 1019 دولارًا بعد خصم 16% من السعر الأصلي.

أكد التقرير أن هناك خيارًا آخر للراغبين في شراء الهاتف من متجر Best Buy بسعر 799 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، لكن هذا السعر المشروط يتطلب تفعيل الهاتف على شبكة أحد مشغلي الاتصالات مثل Verizon أو AT&T عند الشراء.

تحسينات كبيرة في الشاشة

أوضحت المنصة أن Galaxy Z Flip 7 قدّم أكبر قفزة في عائلة الهواتف القابلة للطي من سامسونج منذ عدة أجيال، حيث زادت الشركة حجم الشاشة الخارجية إلى 4.1 بوصة بدلًا من 3.4 بوصة في الجيل السابق، مع زيادة طفيفة في قياس الشاشة الداخلية إلى 6.9 بوصة لسهولة الاستخدام اليومي.

أشارت Tom’s Guide إلى أن الهاتف يأتي كذلك ببطارية أكبر بسعة 4300 ملّي أمبير تقريبًا تتيح ما يصل إلى 12 ساعة استخدام تقريبًا، إلى جانب دعم وضع سطح المكتب Samsung DeX الكامل، وتكامل عميق مع قدرات Galaxy AI وميزة Gemini Live التي تستفيد من الكاميرا لفهم المحيط وتشغيل مزايا ذكاء اصطناعي متعددة الأوضاع.

فرصة لاقتناء هاتف قابل للطي بسعر أقل من المعتاد

أكد التقرير أن سعر الهواتف القابلة للطي يظل من أبرز العوائق أمام انتشارها على نطاق أوسع، ما يجعل عروض التخفيض مثل عرض يوم الرؤساء الحالي على Galaxy Z Flip 7 فرصة لاقتناء هاتف قابل للطي رائد بسعر أقرب إلى هواتف الفئة العليا التقليدية.

أوضحت Tom’s Guide أن الكاميرات في الهاتف لم تحصل على قفزة ضخمة مقارنة بالجيل السابق، كما بقيت سرعة الشحن السلكي عند 25 وات واللاسلكي عند 15 وات، لكنها ذكرت أن هذه المواصفات ما زالت كافية لتلبية احتياجات أغلب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة طي مميزة مع تصميم مدمج وخيارات ألوان متعددة.