سامسونج تقلص مزايا الحجز المسبق لـ Galaxy S26 Ultra وترفع الرهان على الاستبدال

كشفت مجلة فوربس أن سامسونج غيرت بشكل ملحوظ شروط الحجز المسبق لهاتفها الرائد الجديد Galaxy S26 Ultra مقارنة بعروض العام الماضي مع سلسلة S25، في ظل ارتفاع عالمي في أسعار شرائح الذاكرة يؤثر على تكلفة تصنيع الهواتف الذكية.​

أوضحت المجلة أن سامسونج خفضت رصيد المتجر الذي تمنحه عادةً لمن يسجل اهتمامه مبكرًا بالهاتف من 50 دولارًا إلى 30 دولارًا فقط، وهو الرصيد الذي كان يكفي تقريبًا لشراء جراب رسمي للهاتف في الأعوام السابقة.​

خصم إضافي أقل من العام الماضي

أشارت فوربس إلى أن صفحة الحجز على موقع سامسونج تعرض هذا العام وعدًا بـ«توفير إضافي» يصل إلى 900 دولار عند شراء Galaxy S26 Ultra، إلى جانب دخول سحب على رصيد بقيمة 5000 دولار لإنفاقه في متجر الشركة، وهو نفس مبلغ السحب الذي قدمته سامسونج العام الماضي.​

أكد التقرير أن هذا العرض يبدو أقل سخاءً من حملة S25 السابقة، التي جمعت بين قيمة استبدال تصل إلى 900 دولار وعرض ترقية مجانية في السعة التخزينية، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت، وهو العرض الذي تشير التسريبات إلى أن سامسونج ألغته مع S26 بسبب ارتفاع أسعار ذاكرة الفلاش.​

تركيز أوضح على برنامج الاستبدال

أوضحت المجلة أن العرض المعلن حاليًا يركز بالكامل تقريبًا على برنامج الاستبدال (Trade‑in)، حيث تمثل قيمة 900 دولار الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه العميل عند تسليم أحد أحدث هواتف سامسونج أو أبل بحالة ممتازة، بينما من المتوقع أن تكون القيمة أقل بكثير للأجهزة الأقدم أو الأقل مواصفات.​

أشارت فوربس إلى أن السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت سامسونج سترفع بالفعل أسعار الاستبدال لتعويض ارتفاع السعر الأساسي للهاتف، أم تتجه لما يشبه «سياسة التقشف» بتقليص الحوافز في الحجز المسبق أيضًا، مع تحذير من احتمال انخفاض قيم الاستبدال بصورة واضحة بدءًا من سلسلة Galaxy S24 فما بعدها.​

بيانات الاستهلاك

أكد التقرير أن بيانات صادرة في يناير 2026 عن موقع SellCell المتخصص في مقارنة أسعار إعادة بيع الهواتف توضح أن هواتف سامسونج الرائدة تفقد ما بين 45% و55% من قيمتها خلال عام واحد من الإطلاق.​

أوضحت الأرقام أن سلسلة Galaxy S23 فقدت نحو 49.7% من قيمتها خلال ستة أشهر و55.5% بعد 12 شهرًا، بينما فقدت سلسلة Galaxy S24 حوالي 47.3% بعد ستة أشهر و49.3% بعد عام، في حين سجّلت سلسلة Galaxy S25 تراجعًا بنحو 46.6% بعد خمسة أشهر، مع وصول نسبة الانخفاض حاليًا إلى قرابة 54.2% بعد 11 شهرًا.​

شراء نسخة مجددة

أشارت فوربس إلى أن هذه الأرقام تعني أن شراء Galaxy S26 Ultra كجهاز مُجدّد (Refurbished) بعد بضعة أشهر من طرحه قد يوفّر جزءًا كبيرًا من السعر، حتى إذا تمت إضافة هامش ربح يتراوح بين 20% و30% فوق قيمته في سوق الاستبدال.​

أكد التقرير أن الهواتف المُجدَّدة التي تُباع عبر متاجر وشركات معتمدة غالبًا ما تأتي مع ضمان وشهادات فحص لحالة البطارية والشاشة، ما يجعلها خيارًا وسطًا بين شراء جهاز جديد بسعر مرتفع وبين الاعتماد على هاتف مستعمل من بائع فردي دون أي ضمانات، خاصة في سوق يشهد زيادات متتالية في أسعار الهواتف الرائدة الجديدة.​