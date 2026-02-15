تسريبات تكشف عملاق سامسونج القادم Galaxy Wide Fold

ظهرت تسريبات جديدة تكشف لمحة عن ما قد يبدو عليه هاتف سامسونج Galaxy Wide Fold المرتقب، تشير الشائعات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل على جهاز Galaxy Z Fold جديد كليا، سيتميز بشكل أوسع مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold 8 المتوقع هذا العام.

منافسة محتملة مع أول آيفون قابل للطي من آبل

من المتوقع أن يكون هذا التصميم الأوسع من سامسونج ردا على أول آيفون قابل للطي من آبل، الذي يشاع أيضا أنه سيأتي بنفس الشكل العريض.

تصميم أوسع لتجربة أفضل

رغم قلة المعلومات حول المواصفات الفنية للجهاز، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الشاشة الأوسع ستوفر تجربة تصفح ويب ومشاهدة فيديو أفضل عند فتح الهاتف بالكامل.

ومن الجدير بالذكر أن اسم Galaxy Wide Fold مجرد لقب أطلقه الإنترنت على الجهاز، وليس الاسم الرسمي من سامسونج.

تفاصيل إضافية من التسريبات

تشير الشائعات السابقة إلى أن سامسونج تطور هذا الهاتف تحت الاسم الرمزي H8، وربما يحمل رقم الطراز SM-F971U.

وقد نشر موقع AndroidAuthority صورا متحركة مأخوذة من ملفات One UI 9 APKs، توضح استمرار التطبيقات بين شاشة الغطاء والشاشة القابلة للطي، مع نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع بكثير مما رأيناه في إصدارات Galaxy Z Fold السابقة.

توقعات سامسونج وأهمية التسريبات

على الرغم من أن الرسوم المتحركة لا تظهر التصميم النهائي للجهاز، إلا أنها تعطي فكرة واضحة عن شكل هاتف Galaxy Z Fold الأوسع.

ومن المتوقع أن تكون سامسونج متفائلة بأداء هذا الجهاز في السوق، مع خطط لشحن أكثر من مليون وحدة من Galaxy Wide Fold بعد الإطلاق بشكل رسمي.