تكنولوجيا وسيارات

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان شركة سامسونج Samsung، موعد حدثها المرتقب للكشف عن سلسلة Galaxy S26، حتى ظهرت تشكيلة الهواتف بالكامل على الإنترنت عبر تسريبات جديدة.

فقد نشر المسرب الشهير Evan Blass صورا صحفية رسمية مسربة لهاتف Galaxy S26 Ultra، تظهر الجهاز من جميع الزوايا وبأربعة ألوان مختلفة، إلى جانب صور للتصميم النهائي لجميع طرازات سامسونج Galaxy S26.

ألوان سامسونج Galaxy S26 Ultra

تكشف الصور عن توفر الهاتف بألوان: الأسود، البنفسجي الكوبالت، الأزرق السماوي، والأسود، وعلى صعيد المواصفات، يحافظ الهاتف على مكانته كقوة في مجال التصوير، إذ يضم:

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

- كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x

- كاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل

- كاميرا تقريب بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل

كما يتميز بشاشة AMOLED قياس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت، وسعات تخزين تبلغ 256 و 512 و 1024 جيجابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

سامسونج Galaxy S26 Ultra

ألوان طراز Galaxy S26 Plus

يشترك هذا الإصدار في معظم المواصفات مع الطراز القياسي، مع اختلافات رئيسية في حجم الشاشة وسعة البطارية.

ويأتي بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Exynos 2600، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعتي تخزين 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4900 مللي أمبير.

ويضم نظام كاميرا ثلاثي:

- كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل

- كاميرا تقريب بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل

- كاميرا بدقة 12 ميجابكسل

- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

Galaxy S26 Plus


هاتف Galaxy S26

يعد الطراز الأصغر في السلسلة، إذ يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.3 بوصة، مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير، بينما تتطابق بقية المواصفات تقريبا مع إصدار S26 Plus.

هاتف Galaxy S26


ومن المنتظر أن تكشف شركة سامسونج رسميا عن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus وGalaxy S26 Ultra خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة في 25 فبراير.

ألوان سلسلة Galaxy S26 تصميم Galaxy S26 Ultra ألوان سامسونج Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra

