حريق داخل مطعم للمأكولات السورية في السلام.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع داخل مطعم للمأكولات السورية في مدينة السلام لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بالمطعم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تبين أن الحريق اندلع بكامل مساحة المطعم، والتي تُقدر بنحو 40 مترًا مربعًا، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى واجهة محل مجاور أرابيسك لبيع الستائر والأقمشة، كما امتدت النيران إلى صالة شقة بالطابق الأول بالعقار تُستخدم كوافير.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد والتهوية اللازمة، والتأكد من عدم وجود خطر امتداد للنيران إلى باقي المجاورات، خاصة وأن العقار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية.

لم يسفر الحريق عن وقوع أي مصابين أو محتجزين، وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.