لإثراء الحياة السياسية والقضائية.. تعزيز التعاون بين مجلس الدولة والشيوخ

زار المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ويرافقه المستشار عمر ضاحي، عضو المجلس الخاص، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ المصري، بمقر مجلس الشيوخ.

في بداية اللقاء أعرب عن خالص تمنياته للمستشار عصام الدين فريد بالتوفيق والسداد في رئاسة المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الشيوخ في إرساء دعائم التشريع ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وتخدم مصلحة المواطن.

من جانبه أبدى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون المثمر بين مجلس الشيوخ ومجلس الدولة، باعتباره أحد حصون القضاء المصري الشامخ وما يضمه من قامات وكفاءات قانونية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ لإثراء الحياة السياسية والقضائية في مصر.