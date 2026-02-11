قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ ش أ

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا واضحًا بين السياسات البيئية والتنموية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملفات المناخ والاقتصاد الأزرق وحماية الطبيعة، ويترجم التزامات الدولة إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة منال عوض، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أدائها اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، إن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة ستركز على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع العمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية بصورة أكثر فاعلية.

وأوضحت الوزيرة أن العمل يجري حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، تستهدف الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الزرقاء، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكدت أن ملف حماية البحر المتوسط يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، وهو ما يمنحها دورًا قياديًا في تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، وفي مقدمتها آثار تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، وحماية التنوع البيولوجي البحري، ودعم مسارات الاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى الإقليم.

وفي إطار دعم الصناعة المصرية الخضراء، أشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) حتى عام 2030 بتمويل يبلغ 271 مليون يورو، مؤكدة أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الصناعة الوطنية من التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وشددت الوزيرة على أن حماية الموارد الطبيعية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، لافتة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 باعتبار المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، بما يسهم في صون التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضافت أنها وجهت ببذل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية من خلال تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة بعدد من المحميات، واتخاذ إجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين الإدارة، وتشديد الرقابة والمتابعة الدورية، دعمًا للسياحة البيئية ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أكدت أهمية تنمية موارد المحميات الطبيعية ودفع الاستثمار المستدام بها، مشيرة إلى عقد لقاءات موسعة مع عدد من المستثمرين لتشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر داخل المحميات، وفق نموذج متوازن يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة السياسات البيئية والتنموية مكانة مصر إقليميًا ودوليًا ملفات المناخ والاقتصاد الأزرق حماية الطبيعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة تعلن اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ من المجلس الصحي المصري

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد