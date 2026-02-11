طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لعلوم بنات الأزهر

نظمت كلية العلوم للبنات جامعة الأزهر مؤتمرها العلمي الطلابي الثاني الذي يقام تحت عنوان: "طموح الشباب يبني المستقبل" يوم 31 مارس القادم 2026م بقاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية بمدينة نصر.

ويأتي ذلك في إطار نشاطها العلمي الطلابي الذي تحرص عليه كلية العلوم للبنات بالقاهرة؛ باعتبار الطلاب سواعد الوطن وبناة المستقبل وفقا لرؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرحت بذلك الدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر العلمي الطلابي الثاني للكلية الذي يقام تحت عنوان: "طموح الشباب يبني المستقبل" يعد منصة علمية وتفاعلية تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم البحثية ومشروعاتهم العلمية، وتنمية مهاراتهم في البحث العلمي، والتواصل الأكاديمي، والعمل الجماعي.

وأعلنت عميدة الكلية أن المؤتمر العلمي في نسخته الثانية يهدف إلى تشجيع روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ومناقشة القضايا العلمية المعاصرة والتحديات المستقبلية في مجالات العلوم المختلفة.

وبينت عميدة الكلية أن المؤتمر يوفر بيئة داعمة لتبادل الخبرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، ويسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الإسهام الفعّال في التنمية العلمية والمجتمعية، وبناء مستقبل قائم على المعرفة والبحث العلمي.

وقالت عميدة الكلية: إن أهم ما يميز المؤتمر في نسخته الثانية إنه يمنح الطلاب فرصة للتعاون مع نظرائهم من مختلف الجامعات، والاطلاع على أحدث الأبحاث في شتى المجالات العلمية؛ مثل: الكيمياء، والعلوم البيولوجية، والفيزياء، وعلوم الحاسب، والرياضيات، وغيرها، مع التركيز على دمج هذه العلوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر يسمح بمشاركة الطلاب من كافة الكليات (داخل وخارج الجامعة من الطلاب المصريين والوافدين – بنات وبنين)، مشيرة إلى أنه تم رصد جائزة قيمة للفائز الأول في كل موضوع من الموضوعات.

وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر الطلابي يهدف إلى:

تنمية مهارات البحث والعرض العلمي لدى طلاب العلوم الأساسية.



ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في التخصصات المختلفة.

إعداد كوادر طلابية قادرة على البحث والابتكار والمنافسة محليًّا ودوليًّا، وتعزيز التعاون العلمي بين التخصصات المختلفة.

بجانب دعم الطلاب المتميزين علميًّا وتشجيعهم على الاستمرار في البحث العلمي، وتشجيع الطلاب على عمل تحالفات مع الجامعات الأخرى في هيئة أبحاث مشتركة من خلال أبحاث مقدمة من الطلاب المشاركين.

وعرض الأبحاث المؤهلة خلال العرض النهائي، إضافة إلى عرض بوسترات لأبحاث الطلاب.



وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر الطلابي يتضمن عدة محاور وموضوعات تضم:

محور الكيمياء وعلوم الصحة، ويشمل: الكيمياء الحيوية ودورها في تطوير الأدوية والعلاجات الحديثة.

التفاعل بين الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الطبية في تشخيص الأمراض.

تصميم وتطوير المركبات العضوية للتطبيقات الصناعية والطبية.

تطبيقات الكيمياء غير العضوية في المواد المتقدمة وحماية البيئة.

طرق التحليل الكيميائي الحديثة وتطبيقاتها الصناعية والدوائية.

الكيمياء الخضراء والبدائل الصديقة للبيئة.

المحور الثاني: محور العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، ويتضمن:

التقنيات الجزيئية في تشخيص وعلاج الأمراض، والهندسة الوراثية والطب تطبيقات

3. CRISPR-Cas9 في العلاج الجيني

والبيولوجيا الاصطناعية وتطبيقاتها الطبية والصناعية، وهندسة الأنسجة والخلايا الجذعية في الطب التجديدي، ودور الحشرات في التنوع الإحيائي والحفاظ على البيئة.

أما المحور الثالث فيدور حول الزراعة والبيئة والأمن الغذائي وتشمل الهندسة الوراثية للنباتات وتحقيق الأمن الغذائي.

والتكنولوجيا الحيوية الزراعية ومواجهة التغير المناخي والنباتات الطبية والعطرية كمورد اقتصادي مستدام والمعالجة البيئية الميكروبية للتلوث.

أما المحور الرابع من محور المؤتمر فيدور حول علوم النانو والمواد المتقدمة، ويشمل:

النانوتكنولوجيا في الزراعة والطب.



الجسيمات النانوية في المكافحة البيولوجية.

المواد النانوية ذات الخصائص الكهربائية والميكانيكية المتقدمة، والمواد الذكية والبوليمرات ذاتية الإصلاح.

أما المحور الخامس فيتناول محور الفيزياء والطاقة والتقنيات الحديثة، ويشتمل على:

الفيزياء في تطبيقات الطاقة المتجددة.

فيزياء المواد والتقنيات المتقدمة.

علوم وتكنولوجيا الكم.

الفيزياء الطبية وتقنيات التصوير والعلاج الإشعاعي.

الفوتونيات وتكنولوجيا الليزر.

أما المحور السادس من محاور المؤتمر فيتناول محور الرياضيات والعلوم الحاسوبية ويتضمن:

النمذجة الرياضية في العلوم الطبية والبيئية.

الرياضيات في تحليل البيانات الحيوية.

تطبيقات الإحصاء في التنبؤ بالأمراض.

المحاكاة الحاسوبية في الفيزياء والكيمياء والأحياء.

أما المحور السابع فيدور حول الذكاء الاصطناعي، ويشمل:

تطبيقات الزراعة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبيعية والحياتية.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

كما اهتم المؤتمر بمحور أخلاقيات البحث العلمي؛ تلبية لمتطلبات العصر والذي يتناول:

أخلاقيات التجارب البيولوجية والطبية.

أخلاقيات الهندسة الوراثية.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية.

النزاهة العلمية ومنع الانتحال.

ومرفق رابط رفع الأبحاث والاطلاع على الشروط للمؤتمر:



https://shorturl.at/LMxc4

ويقام المؤتمر برئاسة الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية، والدكتورة منى عبد الجليل، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة ولاء احمد مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث منسق عام المؤتمر، وتضم اللجنة التنظيمية كل من: الدكتورة كريمة محمد متولي، والدكتورة مروة السباعي، والدكتورة مني خليل.

اما اللجنة العلمية للمؤتمر فتضم كلا من: الدكتورة إيمان مهدي، والدكتورة منال الشاعر، والدكتورة داليا جودة، والدكتورة فاطمة مندوه، والدكتورة آلاء ناجي.