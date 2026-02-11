يستضيف ملعب "ميتروبوليتانو" مساء غدٍ الخميس مواجهة مرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

أتلتيكو مدريد يستقبل برشلونة غدا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة ألباسيتي في ربع النهائي بفوزه 2-1، مواصلًا مشواره بقوة نحو إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالبطولات.

أما أتلتيكو مدريد، فقد فرض سيطرته في ربع النهائي على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، ليكرر مواجهة نصف النهائي نفسها مع برشلونة كما حدث في النسخة الماضية.

وكان الروخي بلانكوس قد ودعوا كأس الملك الموسم الماضي بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب على ملعب برشلونة، قبل أن يخسروا بهدف نظيف في الإياب على أرضهم.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا اليوم، الأربعاء، غياب نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عن مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

وغاب راشفورد إلى جانب زميله رافينيا عن التدريبات الأخيرة، ما يضع المدرب هانزي فليك أمام تحدٍ كبير على صعيد الخط الهجومي قبل اللقاء المرتقب على ملعب "ريازور إير ميتروبوليتانو".

يُذكر أن مباراة الإياب ستُقام يوم الثلاثاء 3 مارس على ملعب سبوتيفاي كامب نو.