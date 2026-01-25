رئيس مجلس الدولة يزور شيخ الأزهر.. لهذا السبب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زار اليوم الأحد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يرافقه أعضاء المجلس الخاص والمستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون البناء بين المؤسستين مهنئًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره البالغ وجموع قضاة مجلس الدولة واعتزازهم بالأزهر الشريف وشيخه الجليل، مشيرًا إلى أن الأزهر يمثل منارة تضىء دروب العلم والمعرفة، وحائط الصد المنيع الذي يحافظ على الدين الإسلامي الحنيف، والدور الوطني المشهود والتاريخي الذي يضطلع به الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر في إرساء قيم السلام العالمي.

من جانبه ، رحب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالزيارة الكريمة لرئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره الكبير لقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار الدولة، وصمام أمان للمجتمع، بما يحمله من قيم رفيعة أساسها النزاهة والحيادية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأزهر الشريف ، ولا سيما في الجوانب العلمية والفكرية والقانونية.

